Aleks Syntek desata polémica al mencionar a Paola Rojas, Bad Bunny y Martha Higareda

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El cantante generó reacciones encontradas tras criticar a figuras de la música urbana y hacer referencias personales a periodistas y actores durante su concierto en la CDMX y posteriores transmisiones en vivo. Paola Rojas le pidió no volver a involucrarla.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/09/2026 09:26 AM.
En Espectáculos y editada el 22/09/2026 09:41 AM.