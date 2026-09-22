Aleks Syntek desata polémica al mencionar a Paola Rojas, Bad Bunny y Martha Higareda

Aleks Syntek se ha convertido en el centro de la conversación pública tras una serie de declaraciones polémicas pronunciadas durante su concierto gratuito del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, así como en transmisiones posteriores en redes sociales. Aunque el comentario sobre la periodista Paola Rojas fue el que recibió una respuesta más directa, el intérprete de Duele el amor mencionó a una amplia lista de figuras públicas, desde artistas internacionales hasta leyendas del deporte y la cultura mexicana.Durante el concierto, Syntek retomó su postura crítica hacia ciertos géneros de la música urbana, mencionando específicamente a Bad Bunny y Dani Flow. El cantante cuestionó el contenido explícito de canciones como Martillazo en el ano y expresó su desacuerdo con la atención mediática que reciben estas propuestas en detrimento de otros estilos musicales. También hizo referencia a la actriz Martha Higareda, asegurando que algunos de sus críticos lo comparaban con ella al llamarlo "mentiroso", en alusión a las controversias pasadas sobre anécdotas narradas por la artista.En un momento de interacción con el público, un asistente le pidió cantar Si no te hubieras ido. Syntek aprovechó para aclarar que la canción es de Marco Antonio Solís ("El Buki") y no de Juan Gabriel, corrigiendo la atribución errónea. También mencionó a Alex Lora en un contexto de provocación al invitar al público a insultarlo antes de continuar el espectáculo.Días después, en una transmisión en vivo donde respondía de manera irónica a sus detractores, Syntek mencionó a Luis Roberto Alves 'Zague' y volvió a traer a colación a Paola Rojas, responsabilizándola indirectamente por acciones de su entonces esposo, rememorando un episodio de 2018. Ante esto, la periodista respondió públicamente solicitándole que no volviera a involucrarla en sus discursos. En esa misma intervención, enumeró nombres de diversas personalidades como Hugo Sánchez, Javier 'Chicharito' Hernández, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Nicolás Copérnico, Arquímedes, Jesucristo, la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez. Finalmente, hizo un comentario aislado sobre El Chavo del Ocho, personaje creado por Roberto Gómez Bolaños, afirmando simplemente que "está loco".Aunque muchas de estas referencias formaron parte de una enumeración improvisada e irónica sin intención de ataque directo, las menciones específicas a Rojas, Higareda y los exponentes de la música urbana han generado un intenso debate en redes sociales sobre los límites del humor y la crítica pública por parte del artista.