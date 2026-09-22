Cazzu regresa a los escenarios tras grave cuadro de influenza y responde a Christian Nodal

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La cantante argentina confirmó su vuelta a la actividad artística tras semanas de confinamiento por una severa infección respiratoria. Paralelamente, respondió públicamente a las acciones legales de su expareja, negando que exista un amparo contra la iniciativa legislativa y denunciando el uso del nombre de su hija como estrategia de manipulación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/09/2026 08:42 AM.
En Espectáculos y editada el 22/09/2026 08:47 AM.