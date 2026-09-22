Cazzu regresa a los escenarios tras grave cuadro de influenza y responde a Christian Nodal

Cazzu ha vuelto a encender los escenarios tras superar un delicado estado de salud que mantuvo en alerta a sus seguidores. Este lunes 21 de septiembre, la artista se presentó en el Festival Urbano de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, marcando su regreso oficial después de varias semanas de aislamiento forzoso debido a un fuerte cuadro de influenza y un virus respiratorio.La preocupación por su bienestar había aumentado días atrás, cuando la cantante compartió en sus historias de Instagram una fotografía usando una mascarilla de oxígeno, aunque sin detallar la gravedad exacta de su diagnóstico. En ese momento, confirmó la reprogramación de presentaciones en Guatemala y Costa Rica dentro de su gira “Latinaje En Vivo”. Cazzu describió el proceso de recuperación como una etapa agotadora, relatando síntomas intensos como una tos persistente ("tosí tantas veces que por poco escupí un pulmón") y los efectos secundarios de la medicación, que la dejaron "sonámbula y confundida".Sin embargo, el retorno de Cazzu no solo marca su recuperación física, sino también su respuesta pública ante la batalla legal que mantiene con su expareja, Christian Nodal. El pasado 18 de septiembre, Julieta Cazzuchelli respondió al comunicado del equipo del cantante mexicano, quien negó haber tramitado un amparo contra la conocida como “Ley Cazzu”. Según aclaró el entorno de Nodal, la acción legal se dirige exclusivamente contra el uso del nombre de su hija, Inti, y contra la narrativa pública del caso, no contra la iniciativa legislativa en sí.A través de un texto titulado “Rimas ridículas” publicado en la red social X, Cazzu denunció lo que considera un intento de silenciarla y manipular la opinión pública. "Hoy me hirvió la sangre cuando un demonio con cara de hombre juraba poseer verdades... Mentiras que me queman, porque son tan venenosas", escribió la artista, cuestionando la exposición mediática del conflicto y defendiendo su paz mental en medio de las disputas por la crianza de su hija.En su escrito, Cazzu también reflexionó sobre su maternidad y su resistencia ante las críticas: "Corrí al cuarto de mi hija después de esa pesadilla que jamás podré borrar de la memoria. La miré, la miré mucho con los ojos bien abiertos, toda esa paz es mi gloria". Finalmente, cerró su mensaje con una frase contundente dirigida a sus detractores: "Yo seguiré esperando el bendito día en el que el cansancio los canse", reafirmando su postura de mantenerse firme y enfocada en su carrera y su familia.