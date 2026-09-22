Fans de Carín León inician demanda colectiva tras cancelación de último minuto en The Sphere de Las

...

Cientos de seguidores exigen compensación por gastos de viaje que superaron los 60,000 pesos después de que el cantante no pudiera presentarse debido a fallas en dos aeronaves. La organización critica la tardanza en el aviso y la negativa de las boleteras para devolver el dinero, alegando que el evento fue reprogramado y no suspendido.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/09/2026 08:30 AM.
En Espectáculos y editada el 22/09/2026 08:32 AM.