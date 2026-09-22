Fátima Bosch denuncia a Nawat Itsaragrisil ante la FGR por violencia, discriminación y violencia

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La exreina de belleza interpuso una querella federal contra el empresario tailandés por presuntos actos de intimidación y agresiones en entornos digitales. La Fiscalía Especializada en Materia de Violencia contra las Mujeres habría dictado medidas de protección para resguardar su integridad mientras continúa la investigación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/09/2026 09:41 AM.
En Espectáculos y editada el 22/09/2026 09:45 AM.