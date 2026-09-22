Fátima Bosch denuncia a Nawat Itsaragrisil ante la FGR por violencia, discriminación y violencia

Fátima Bosch ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del empresario tailandés Nawat Itsaragrisil. La indagatoria, registrada en septiembre de 2026 bajo el número FED/FEVIMTRA/FEIDTRA-EXT/0000549/2026, se centra en hechos que podrían constituir delitos de violencia, discriminación, violencia digital, intimidación y afectaciones a su dignidad.El caso ha sido radicado en la Fiscalía Especializada en Materia de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas. De acuerdo con información difundida en diversos medios, la autoridad federal emitió el 4 de septiembre de 2026 un acuerdo para otorgar medidas de protección a favor de Bosch, con el objetivo de resguardar su integridad y seguridad mientras se desarrollan las investigaciones. Hasta el momento, la FGR no ha confirmado públicamente los detalles específicos de estas medidas ni ha respondido a las consultas de medios como Infobae México sobre la autenticidad de la información.La denuncia incluye presuntos actos de violencia digital, un delito que en México puede abarcar desde amenazas y hostigamiento hasta la difusión de contenido íntimo sin consentimiento o publicaciones que dañen la reputación de la víctima. Bajo el marco de la conocida como "Ley Olimpia", las autoridades tienen la facultad de solicitar a plataformas digitales y empresas de telecomunicaciones el bloqueo, retiro o preservación de evidencia técnica (como direcciones IP y registros de actividad) para evitar la replicación de material lesivo e identificar el origen de las agresiones.Las medidas de protección dictadas por la fiscalía pueden incluir prohibiciones de acercamiento al domicilio, lugar de trabajo o espacios frecuentes de la denunciante, así como la prohibición total de comunicación a través de cualquier medio digital o telefónico. En casos de riesgo inminente, también puede ordenarse vigilancia policial o acompañamiento institucional, que incluye asesoría jurídica y atención psicológica especializada bajo el principio de no revictimización.Es importante destacar que la presentación de la denuncia no implica una resolución inmediata sobre la responsabilidad penal de Nawat Itsaragrisil, quien hasta ahora no ha emitido una postura pública al respecto. La FGR deberá recabar elementos suficientes para determinar si las conductas reportadas configuran delitos federales. Mientras tanto, la carpeta de investigación permanece activa, marcando un nuevo capítulo en la controversia entre la exreina de belleza mexicana y el organizador del certamen Miss Universo.