Galilea Montijo y Andrea Legarreta defienden a David Zepeda tras declaraciones de Pedro Sola

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Las conductoras del matutino 'Hoy' respaldaron públicamente al actor tras los comentarios sobre su vida privada emitidos por Pedro Sola en el reality de TV Azteca. El equipo legal de Zepeda evalúa acciones legales mientras el artista se mantiene firme en su postura de negar los rumores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/09/2026 08:35 AM.
En Espectáculos y editada el 22/09/2026 08:40 AM.