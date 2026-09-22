Galilea Montijo y Andrea Legarreta defienden a David Zepeda tras declaraciones de Pedro Sola

Un fuerte cruce entre las principales televisoras mexicanas se desató luego de que las conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta defendieran públicamente al actor David Zepeda durante la transmisión del programa Hoy. El respaldo ocurrió después de que el presentador Pedro Sola revelara presuntos aspectos de la orientación sexual del intérprete durante su participación como "practicante" en el reality La Granja VIP de TV Azteca.El origen de la controversia se remonta al 16 de septiembre de 2026, cuando Pedro Sola, ingresando al certamen bajo el rol del personaje Tío Pepe, sostuvo una charla con el influencer Kunno. En dicha conversación, Sola afirmó que Zepeda es homosexual, citando supuestos antecedentes laborales y personales. Inmediatamente después de la frase, la producción de La Granja VIP cortó la señal de audio y cambió la toma de cámara, pero el fragmento se viralizó rápidamente en redes sociales, desatando un debate ético sobre la intromisión en la vida privada de las celebridades.Durante la emisión de Hoy, donde además se festejaba el cumpleaños de Zepeda (nacido el 19 de septiembre), el elenco no dudó en tomar partido. Andrea Legarreta expresó: “Muchas felicidades, David, eres un tipazo. Es un tipazo de verdad, no dejen que la gente les caliente la cabeza con estupideces”. Por su parte, Galilea Montijo fue aún más contundente al arremeter contra las declaraciones de su colega de la competencia: “Es un lord, lord, y no se merece estupideces de gente estúpida, se tenía que decir y se dijo”.La situación podría escalar a los tribunales. Según reveló el periodista Gabo Cuevas, el equipo legal de David Zepeda está contemplando interponer una demanda contra Pedro Sola para frenar los comentarios sobre su vida privada y establecer un precedente formal, evitando que el episodio quede como un simple rumor de farándula. Hasta el momento, no se ha confirmado el ingreso oficial de la demanda, pero la intención jurídica es clara.David Zepeda, conocido por telenovelas como Sortilegio y Por amar sin ley, ha mantenido una postura constante al negar enfáticamente los rumores. “Quiero dejar claro aquí que, no soy gay ni soy bisexual”, declaró anteriormente, aclarando que sus atracciones románticas son exclusivamente hacia las mujeres, aunque respetando profundamente a la comunidad LGBTQ+. El actor, quien enfrentó en 2015 la filtración de un video privado, descartó en junio de 2026 usar la Ley Olimpia para ese caso específico, considerándolo un capítulo superado.Mientras Zepeda se concentra en la promoción de su nuevo emprendimiento comercial en la Ciudad de México, Pedro Sola continúa cumpliendo con sus asignaciones diarias dentro de La Granja VIP, en medio de la polémica que ha dividido a la audiencia y a la industria del entretenimiento nacional.