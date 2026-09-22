Imelda Tuñón confiesa haber engañado a psiquiatras para obtener medicamentos para Julián Figueroa

Una nueva controversia ha sacudido el entorno familiar y legal de la fallecida estrella Julián Figueroa. Imelda Tuñón, su viuda, reveló recientemente en una entrevista de podcast que fingió padecer síntomas psiquiátricos graves con el objetivo de obtener medicamentos controlados, los cuales posteriormente administraba al cantante.Según relató Tuñón, la estrategia surgió ante la negativa de los especialistas de Figueroa de recetarle tratamiento para el insomnio y la ansiedad severa que lo aquejaban. "Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra", declaró sin rodeos. Explicó que acudía a las consultas describiendo estados de desesperación ficticios, logrando que la médica le recetara pastillas bajo el diagnóstico de trastorno bipolar, una etiqueta clínica que recibió desde la primera sesión sin evaluaciones profundas. "Yo iba y le decía los síntomas... Y me daba las pastillas. Se las tomaba Julián", detalló la ahora exesposa.Tuñón criticó la falta de rigor en el diagnóstico inicial, calificándolo como una falla clínica grave. Tras consultar a otros dos especialistas y ser transparente sobre la situación, se determinó que ella padece Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), pero no bipolaridad. "Sí tengo algo, se llama TDAH y lo tengo muy fuerte, pero fuera de eso no soy bipolar", aclaró, encontrando cierta ironía en su propio historial clínico.Estas revelaciones han tenido consecuencias legales inmediatas. Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia, madre de Julián Figueroa, anunció que impulsará acciones penales contra Tuñón. El litigante señaló que buscará cargos por presuntos delitos contra la salud y homicidio doloso u omisión de cuidados, vinculando la confesión con "inconsistencias" detectadas en la investigación sobre la muerte del cantante, ocurrida el 9 de abril de 2023.Beceiro cuestionó los cambios en las declaraciones de Tuñón, la identidad de quienes estaban presentes en el lugar de los hechos y el tiempo que tardó en avisar a las autoridades. Además, sugirió que detrás de estas maniobras existe un interés económico: "Quien ha perseguido a muerte que ese testamento quede sin efectos es Imelda, porque quiere quedarse de manera personal con la mitad de la herencia", sostuvo. La denuncia formal será presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, añadiendo una capa más de complejidad al ya sensible caso del legado de Julián Figueroa.