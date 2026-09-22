Imelda Tuñón confiesa haber engañado a psiquiatras para obtener medicamentos para Julián Figueroa

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La viuda del cantante admitió en un podcast que simuló síntomas de trastorno bipolar para conseguir fármacos que administraba a Figueroa. Ante estas declaraciones, el abogado de Maribel Guardia anunció una denuncia por presuntos delitos contra la salud y homicidio, alegando inconsistencias en la investigación de la muerte del artista.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/09/2026 08:51 AM.
En Espectáculos y editada el 22/09/2026 08:55 AM.