Paola Rojas pide a sus seguidores no atacar a Aleks Syntek tras polémicos comentarios

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La periodista agradeció el apoyo recibido tras pedirle al cantante que no la involucrara en asuntos de su pasado familiar, pero hizo un llamado a la calma y al respeto mutuo, rechazando el odio como forma de defensa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/09/2026 10:09 AM.
En Espectáculos y editada el 22/09/2026 10:30 AM.