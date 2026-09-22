Paola Rojas pide a sus seguidores no atacar a Aleks Syntek tras polémicos comentarios

Paola Rojas reapareció este martes en Instagram con un mensaje de calma y gratitud tras la polémica desatada por sus recientes declaraciones contra el cantante Aleks Syntek. La conductora, quien se grabó desde una alberca con goggles y gorra de natación, explicó que se había desconectado de las redes sociales para nadar durante un par de horas, una práctica que describe como "meditación en movimiento" que le aporta claridad y lucidez.Al volver a conectarse, Rojas encontró decenas de mensajes de apoyo de amigos, colegas y seguidores, lo cual la conmovió profundamente. Sin embargo, su principal objetivo fue hacer un llamado ético a su comunidad: "Lo que importa es el mensaje. No solo quiero agradecerles, también quisiera pedirles que no por defenderme ataquen a alguien", afirmó. La periodista insistió en que su postura busca promover el respeto y construir paz, evitando caer en dinámicas de odio o confrontación. "Lo último que necesitamos es más odio", declaró, recordando que su reclamo público anterior tenía como único fin marcar un límite para proteger a su familia.La controversia surgió después de que Syntek, en una transmisión en vivo, hiciera referencia a la filtración de un video íntimo de Luis Roberto Alves "Zague", exesposo de Rojas y padre de sus hijos, atribuyéndole a la periodista una supuesta responsabilidad en el episodio. En respuesta, durante un segmento de De pisa y corre, Rojas pidió al músico no volver a mencionar el caso: "Ese episodio muy desafortunado ya nos dañó lo suficiente como familia. Conmigo no te metas", dijo con firmeza pero sin perder la elegancia, según destacaron muchos de sus seguidores.La publicación de Rojas acumuló muestras de afecto de diversas figuras públicas. Andrea Legarreta la llamó "lo máximo", Susana Zabaleta expresó su admiración y cariño, mientras que Mauricio Mancera, Sebastián Rulli, Linet Puente, Luz Elena González, Maryfer Centeno y Cecilia de la Cueva también dejaron mensajes de respaldo. Los comentarios de los usuarios resaltaron la serenidad y la firmeza con la que la periodista manejó la situación, describiéndola como "una dama" y "una mujer de 10".Con este mensaje, Paola Rojas reafirma su compromiso con un periodismo y una comunicación orientados a la paz, incluso cuando se trata de defender su propia privacidad y la de sus seres queridos frente a especulaciones públicas.