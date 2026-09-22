PewDiePie pone fin a los vlogs familiares en Japón para proteger la privacidad de su hijo

Felix Kjellberg, mundialmente conocido como PewDiePie, anunció oficialmente el 22 de septiembre el fin de sus vlogs familiares grabados en Japón. La decisión, que había sido adelantada en mayo, busca proteger la privacidad de su hijo Björn, de tres años, y marcar un límite entre su vida pública y privada.“La razón por la que paramos es porque no queríamos seguir para siempre. También sentí que, con Björn creciendo, es un buen momento para parar”, declaró Kjellberg. El creador de contenido fue enfático al distinguir entre su pasión por crear videos y su rechazo a la fama invasiva. “Amo hacer videos... y amo el aspecto de comunidad, pero no amo ser famoso. De hecho, lo odio bastante”, sostuvo, explicando que la constante vigilancia y la falta de anonimato afectan su calidad de vida.Su esposa, Marzia, también se refirió a la decisión, señalando que los vlogs ejercían “demasiada presión” sobre la imagen de su hijo en línea. Ambos coincidieron en que Björn debe tener la libertad de elegir si quiere formar parte del mundo digital cuando sea mayor. “Se merece su propia privacidad... Si él quiere ser parte de esto, esa debería ser su elección más adelante”, afirmó PewDiePie.Aunque el formato de vlogs llega a su fin, la familia continuará residiendo en Japón. Kjellberg aclaró que no tiene planes de abandonar YouTube ni la creación de contenido, aunque no especificó si retomará sus tradicionales videos de videojuegos o explorará nuevos formatos más desvinculados de su vida íntima.PewDiePie, nacido en Suecia en 1989, revolucionó la plataforma al convertirse en el canal individual más suscrito de la historia, alcanzando los 100 millones de seguidores en 2019. Tras años de controversias y la famosa "guerra de suscriptores" con T-Series, en los últimos años había girado su enfoque hacia un estilo de vida más personal y documental desde su mudanza a Asia. Con este cierre, Kjellberg busca redefinir su legado, priorizando el bienestar de su familia sobre la exposición constante.