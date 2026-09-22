PewDiePie pone fin a los vlogs familiares en Japón para proteger la privacidad de su hijo

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El youtuber sueco confirmó el cese de sus videos diarios sobre la vida familiar, argumentando que su hijo merece tener autonomía sobre su presencia digital. Aunque deja este formato, Kjellberg aseguró que continuará creando contenido, pero sin exponer la intimidad de su familia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/09/2026 10:49 AM.
En Espectáculos y editada el 22/09/2026 01:06 PM.