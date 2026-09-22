Revista señala supuesta investigación contra Alfredo Adame por delincuencia organizada

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La revista publicó testimonios de una fuente cercana al actor que lo vinculan con una carpeta de investigación por crimen organizado iniciada en 2020. Sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente dicha indagatoria. El reporte se suma a un historial de conflictos legales y a un arresto administrativo reciente por incumplimiento de medidas de protección.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/09/2026 09:17 AM.
En Espectáculos y editada el 22/09/2026 09:26 AM.