Sharon Stone revela que la gente le teme por su papel en Basic Instinct

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La actriz reflexiona sobre cómo su icónico personaje de 1992 sigue intimidando a periodistas y público décadas después. Stone analiza la diferencia entre la percepción de poder y el respeto real, y busca cambiar su imagen a través de nuevos proyectos cómicos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/09/2026 08:18 AM.
En Espectáculos y editada el 22/09/2026 08:21 AM.