Tania Rincón es nombrada nueva Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF en México

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La reconocida conductora de televisión asumió oficialmente el cargo durante una ceremonia en la sede de la ONU en México. Rincón, quien ha colaborado previamente con el organismo, se compromete a visibilizar las necesidades de salud, educación y protección de niñas, niños y adolescentes, sumándose a la red de embajadores como César Costa y el Dr. Mau.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/09/2026 09:03 AM.
En Espectáculos y editada el 22/09/2026 09:05 AM.