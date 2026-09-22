Tania Rincón es nombrada nueva Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF en México

Tania Rincón dio un giro significativo a su trayectoria pública al ser nombrada oficialmente como la nueva Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF en México. La ceremonia de designación se llevó a cabo este lunes 21 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas en el país, formalizando un compromiso que va más allá de su faceta como popular conductora de televisión y la adentra en labores humanitarias y de activismo social.Aunque es ampliamente conocida por su trabajo en programas como Venga la Alegría, Hoy y coberturas deportivas de talla mundial, Rincón ha mantenido una relación activa con UNICEF desde hace un año. Durante este periodo, prestó su voz a campañas de sensibilización sobre los derechos de la infancia, participó en esfuerzos de recaudación tras desastres naturales y se sumó a iniciativas como La Selección Im-perfecta, utilizando el fútbol para promover la inclusión. Días antes del nombramiento, la conductora viajó a Chiapas para conocer de primera mano el trabajo del organismo en comunidades indígenas, observando de cerca los desafíos en materia de agua segura, espacios escolares y educación bilingüe.Durante el evento, Fernando Carrera, representante de UNICEF en México, destacó que Rincón encarna valores fundamentales para la organización como la confiabilidad, la autenticidad y la empatía. "Para mí, ser Embajadora de UNICEF no es un título, sino una responsabilidad", afirmó Rincón al tomar la palabra, asegurando que utilizará su plataforma para sumar voluntades a favor de la niñez más vulnerable.La ceremonia contó con mensajes de bienvenida de otros embajadores destacados, como César Costa, quien lleva 22 años apoyando a la organización, y el Dr. Mau (Mauricio González), nombrado en 2024. Un momento emotivo fue la participación de Patricio y Amelia, hijos de Rincón, quienes fungieron como maestros de ceremonias.Con este nombramiento, Tania Rincón se suma a una prestigiosa lista de embajadores que incluye a figuras como Julieta Venegas, Javier "Chicharito" Hernández y Jaime Camil. Su agenda institucional se centrará en promover el acceso equitativo a la educación, la atención integral de la salud, la nutrición adecuada y la protección infantil, además de participar en campañas de recaudación de fondos para emergencias humanitarias. Este reconocimiento llega pocos meses después de haber recibido el Sports Media Game Changer Award por parte de la revista Glamour en 2025, consolidando su evolución profesional hacia un impacto social más profundo.