Tom Cruise defiende el valor humano en el cine frente al avance de la IA durante evento de la BAFTA

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El actor aseguró que, aunque la tecnología es inevitable, el público siempre preferirá las historias y actuaciones reales. Durante su participación en Londres, también promocionó su nueva película Digger, dirigida por Iñárritu, y destacó los récords históricos de la taquilla cinematográfica como prueba del interés por la experiencia presencial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/09/2026 09:05 AM.
En Espectáculos y editada el 22/09/2026 09:08 AM.