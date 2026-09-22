Tom Cruise defiende el valor humano en el cine frente al avance de la IA durante evento de la BAFTA

Tom Cruise se pronunció sobre el futuro de la industria cinematográfica durante una conversación titulada "Life in Pictures", organizada por la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA) en Londres. El actor afirmó que, si bien la inteligencia artificial (IA) "va a llegar y va a suceder", el público siempre tendrá una preferencia innata por el trabajo humano auténtico.En el encuentro, conducido por la periodista Edith Bowman, Cruise repasó su trayectoria y abordó directamente el impacto de la tecnología en el arte. "Aquí está el asunto: no hay nada como lo humano", declaró el protagonista de Top Gun y Misión Imposible, provocando un aplauso espontáneo entre los asistentes. Cruise explicó que defiende la experiencia en salas porque "reúne a la gente" y constituye "una forma de arte diferente" al streaming. Como evidencia del persistente interés del público, citó los récords históricos de la taquilla del verano reciente, que recaudó 4.760 millones de dólares entre mayo y septiembre, argumentando que "la gente quiere esa experiencia" y "ver cosas reales".Aunque reconoció que la IA es un avance imparable, insistió en que los creativos deben "seguir creando" y prestar atención a los artesanos que dan vida a las películas. "Aquello a lo que le prestás atención, le das vida", enfatizó, reafirmando su fe en la humanidad dentro del proceso artístico.Además de sus reflexiones tecnológicas, Cruise aprovechó el evento para promocionar su próxima película, Digger, dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu (Revenant: El renacido). El filme, que se estrenará el 1 de octubre a través de Warner Bros., presenta a Cruise como un excéntrico magnate petrolero de edad avanzada que intenta evitar una catástrofe ambiental de su propia creación. Para lograr este transformación física, el actor utilizó prótesis que requerían seis horas de aplicación diaria. "Nunca leí una película como esta. Es la más original y una de las más conmovedoras que he visto", elogió el guion.Las declaraciones de Cruise se suman a un debate intenso en Hollywood. Mientras figuras como George Lucas han señalado que no hay forma de frenar la IA, otros directores como Guillermo del Toro y el propio papa León XIV han condenado su uso indiscriminado. Por su parte, el sindicato SAG-AFTRA, liderado por Sean Astin, ha pedido cautela a las estrellas al hablar del tema, recordando las protecciones laborales que el mismo Cruise impulsó durante las negociaciones gremiales de 2023 para proteger la actuación humana frente a la replicación digital.