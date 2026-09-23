El actor francés Arnaud Denis muere a los 43 años tras someterse a eutanasia en Bélgica

El actor y director francés Arnaud Denis falleció este martes al mediodía a los 43 años en Namur, Bélgica, tras recibir eutanasia voluntaria. Su decisión pone fin a tres años de "dolores insoportables" que comenzaron tras una cirugía de implante de una prótesis de hernia de polipropileno en 2023. La actriz Delphine Depardieu, quien lo acompañó en sus últimos momentos, describió su partida como un alivio, aunque reconoció el golpe terrible que supone perder a un artista en la plenitud de su carrera.Horas antes de morir, Denis publicó un extenso y contundente mensaje de despedida en Facebook, acompañado de una cita de Víctor Hugo: “Morir no es nada, lo terrible es no vivir”. En el texto, el actor denunció lo que calificó como "maltrato médico" y negligencias graves por parte del sistema de salud francés. "Mi país me habrá decepcionado hasta el final: se niega a proporcionar cuidados, pero también se niega a ayudar a morir", escribió, agradeciendo a Bélgica por la "profunda empatía y delicadeza" en su atención final.Denis relató cómo su vida se deterioró rápidamente tras la operación: perdió 17 kilos en tres meses, sufrió fallos en la motilidad intestinal, pérdida parcial de visión y audición, y dolores de cabeza tan intensos que le provocaban deseos autolesivos. A pesar de acudir 12 veces a urgencias en un año, fue ignorado o derivado con diagnósticos mínimos, llegando incluso a ser rechazado para cuidados paliativos cuando ya estaba postrado en cama. "Alguien no hizo su trabajo a tiempo en la cadena de atención sanitaria, y después ya era demasiado tarde", señaló.El actor vinculó su estado a una encefalomielitis miálgica grave (síndrome de fatiga crónica) y acusó tanto al fabricante de la prótesis como a la Agencia Nacional Francesa para la Seguridad de los Medicamentos (ANSM) de no advertir sobre los riesgos ni ofrecer soluciones efectivas, ya que incluso tras la extracción del implante no hubo mejoría. Denis había fundado una asociación para reunir a otras víctimas de prótesis de hernia que sufren discapacidades permanentes similares.Arnaud Denis, nacido en París, era una figura respetada en el teatro francés. Fundó la compañía Les Compagnons de la Chimère a los 20 años y fue galardonado con el Premio Brigadier en 2009. Su montaje de Las amistades peligrosas obtuvo cuatro nominaciones a los Premios Molière y fue distinguido en 2025. Con su muerte, el mundo cultural pierde a un talento versátil que dominaba los clásicos de Molière, Shakespeare y Chéjov, cuya trayectoria fue truncada prematuramente por una batalla contra el dolor que decidió terminar con dignidad.