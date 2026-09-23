El actor francés Arnaud Denis muere a los 43 años tras someterse a eutanasia en Bélgica

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El reconocido intérprete puso fin a su vida asistida tras tres años de sufrimiento insoportable atribuido a una cirugía de hernia. En su mensaje de despedida, denunció la negligencia médica y la falta de cuidados paliativos en Francia, contrastándola con la empatía recibida en el país vecino.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/09/2026 01:19 PM.
En Espectáculos y editada el 23/09/2026 01:25 PM.