Aleks Syntek cancela concierto en Tlalnepantla tras polémica por declaraciones en el Zócalo

Aleks Syntek ha cancelado y pospuesto el concierto que tenía programado para este viernes 25 de septiembre en el Gran Recinto Satélite, en Tlalnepantla, Estado de México. La confirmación llegó mediante un comunicado conjunto de Gran Recinto y Lago Records difundido este martes, el cual atribuye la decisión a “causas ajenas al artista, al lugar y los organizadores”, sin ofrecer detalles específicos sobre el motivo real.
Esta cancelación ocurre en medio de una intensa semana de críticas hacia el cantautor, derivadas de su participación en el concierto gratuito del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Durante ese evento, Syntek dedicó largos monólogos para criticar géneros como el reggaetón y la música urbana, mencionando negativamente a artistas como Bad Bunny y Dani Flow, e incluso pidió a los jóvenes “no vestirse como malandros”. Además, mostró molestia ante las peticiones del público de cantar temas de Juan Gabriel o Marco Antonio Solís, llegando a decir: “Entre más me digas eso, menos voy a cantar”.
Los videos de su actuación circularon masivamente en redes sociales, generando memes y abucheos por parte de sectores del público. Ante la reacción, Syntek defendió su postura asegurando que todo formaba parte de un "guion" y pidió ignorar los contenidos generados con inteligencia artificial. Sin embargo, la presión mediática parece haber
Paralelamente, Syntek anunció el 18 de septiembre a través de Instagram que se alejará de México por un periodo indefinido para cuidar su salud mental y espiritual. “Por fa no se preocupen, el tiempo me dará la razón, solo es cuestión de esperar a que pase el ruido y la tormenta pero la calma llegará de nuevo”, escribió el artista de 56 años. No especificó si se trata de una mudanza definitiva o un viaje temporal, pero adelantó que espera regresar con “excelentes noticias”.
Hasta el momento, la cancelación en Tlalnepantla es el único cambio confirmado en su agenda nacional, mientras que sus presentaciones internacionales, incluyendo una fecha en Alemania el 22 de octubre dentro de una gira europea, siguen vigentes según su cuenta oficial.