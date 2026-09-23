Aleks Syntek cancela concierto en Tlalnepantla tras polémica por declaraciones en el Zócalo

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El cantante pospuso su presentación del 25 de septiembre citando "causas ajenas" al artista, días después de generar fuertes críticas por sus comentarios contra el reggaetón y figuras públicas. Syntek anunció que se alejará del país por tiempo indefinido para cuidar su salud mental, aunque mantiene fechas en Europa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/09/2026 08:25 AM.
En Espectáculos y editada el 23/09/2026 08:27 AM.