Banda El Recodo lleva la música de banda a Londres con concierto en KOKO

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La agrupación sinaloense se presentó en la capital británica como parte de su tour europeo. Además del show formal, intentaron una presentación espontánea frente al emblemático Tower Bridge, la cual fue detenida por autoridades locales, replicando un incidente similar ocurrido previamente en Tokio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/09/2026 09:43 AM.
En Espectáculos y editada el 23/09/2026 09:52 AM.