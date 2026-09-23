Banda El Recodo lleva la música de banda a Londres con concierto en KOKO

Banda El Recodo continuó su estrategia de internacionalización de la música regional mexicana al llevar su sonido hasta Londres, Reino Unido. Como parte de su gira por Europa, la agrupación ofreció un concierto formal el domingo 20 de septiembre en el histórico recinto KOKO, ubicado en Camden High Street. El evento permitió a los seguidores del género en Inglaterra disfrutar del repertorio de una de las bandas más reconocidas de Sinaloa, fundada en 1938 por Cruz Lizárraga.Sin embargo, el momento que mayor atención captó en redes sociales ocurrió fuera del escenario. Los integrantes de la banda decidieron realizar una presentación improvisada en las inmediaciones del Tower Bridge, uno de los puntos turísticos más icónicos de la ciudad. Armados con trompetas, clarinetes y tambora, los músicos comenzaron a interpretar piezas tradicionales, atrayendo rápidamente a turistas y transeúntes que se acercaron para bailar y grabar el inusual encuentro cultural.La alegría duró poco, ya que un elemento de seguridad se acercó al grupo para solicitarles que detuvieran la actuación y se retiraran del lugar, citando probablemente regulaciones locales sobre presentaciones públicas no autorizadas. Los miembros de El Recodo acataron la indicación y se retiraron caminando, compartiendo posteriormente el episodio en sus redes sociales como un intento fallido pero significativo de llevar su arte a espacios emblemáticos.Este incidente recuerda una situación similar vivida por la banda en 2024 durante su gira por Japón, donde la policía les pidió dejar de cantar en la explanada de Odaiba, en Tokio. A pesar de las interrupciones, estas acciones han generado gran repercusión digital, demostrando el interés global por la cultura mexicana.La visita a Londres forma parte de una extensa agenda europea que incluyó una presentación previa en Dublín, Irlanda, y que continuará con fechas en Sevilla, Valencia, Madrid, Ámsterdam, Múnich y Zúrich. Con estos eventos, Banda El Recodo reafirma su compromiso de trascender fronteras y compartir la identidad musical de México con el mundo.