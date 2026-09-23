Christopher Meloni regresa a 'La ley y el orden: UVE' para el episodio 600 junto a Mariska Hargitay

Mariska Hargitay confirmó oficialmente el regreso de Christopher Meloni a La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales (SVU) para participar en el rodaje del histórico episodio 600 de la serie. A través de su cuenta de Instagram, la protagonista compartió dos fotografías junto a su excompañero en el set, sellando el retorno del personaje de Elliot Stabler para compartir pantalla, al menos por una entrega, con Olivia Benson.En las imágenes, Hargitay mostró una dinámica cómplice con Meloni. En la primera, señalaba la nuca del actor con la leyenda “¿Quién es ese?”, mientras que la segunda era una selfie de ambos sonrientes con el mensaje “Feliz 600...”. Este anuncio llega antes del estreno de la temporada 28, programado para el 8 de octubre en NBC.Meloni, de 64 años, no aparecía en la serie principal desde el inicio de la temporada 27 en septiembre de 2025. Su ausencia definitiva se confirmó en abril, cuando se anunció la cancelación de La ley y el orden: Crimen Organizado, el spin-off centrado en su personaje que duró cinco temporadas. Tras el cierre del proyecto, Meloni agradeció a los fans por acompañar a Stabler en esta nueva etapa y señaló que, al igual que cuando dejó SVU en 2011, era momento de "seguir adelante".Sin embargo, Mariska Hargitay siempre expresó su deseo de que su compañero permaneciera en el universo de la franquicia. "No quería que se fuera. Intenté con todas mis fuerzas negociar eso, porque no terminó bien entre ellos", reveló la ganadora del Emmy, refiriéndose a las conversaciones previas a la cancelación del spin-off. Peter Jankowski, productor ejecutivo y presidente de Wolf Entertainment, facilitó el reencuentro al organizar una reunión entre Meloni y la showrunner Michele Fazekas en las oficinas de producción en Chelsea Piers.Elliot Stabler debutó junto a Olivia Benson en 1999 y fue parte fundamental de la serie hasta la temporada 12 en 2011. Aunque su salida marcó un punto de inflexión, la amistad entre Hargitay y Meloni se ha mantenido sólida fuera de las cámaras durante más de una década. Ambos han documentado frecuentemente sus reencuentros, desde cenas y apariciones en premios hasta momentos divertidos como cuando Meloni "olfateó" la axila de Hargitay tras verla actuar en Broadway, o sus bromas públicas durante los premios Emmy de 2025.Con este regreso, Unidad de Víctimas Especiales celebra un hito sin precedentes en la televisión estadounidense. El episodio 600 promete ser un evento especial para los seguidores de la larga trayectoria de Benson y Stabler, reuniendo nuevamente a la dupla que definió el éxito inicial de la franquicia.