Christopher Meloni regresa a 'La ley y el orden: UVE' para el episodio 600 junto a Mariska Hargitay

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La actriz confirmó mediante redes sociales el reencuentro en el set con su excompañero, quien había dejado la franquicia tras la cancelación de Crimen Organizado. El regreso se dará en el hito del capítulo 600, previsto para estrenarse el 8 de octubre.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/09/2026 10:49 AM.
En Espectáculos y editada el 23/09/2026 10:54 AM.