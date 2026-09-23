Fallece el cantautor mexicano Alejandro Santiago a los 60 años tras prolongada enfermedad

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El reconocido compositor y figura de la trova contemporánea murió este martes en una clínica de Morelos. Su carrera de más de cuatro décadas dejó un legado de siete álbumes independientes y canciones emblemáticas que resonaron en México y el extranjero.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/09/2026 08:41 AM.
En Espectáculos y editada el 23/09/2026 08:45 AM.