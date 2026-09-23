Fallece el cantautor mexicano Alejandro Santiago a los 60 años tras prolongada enfermedad

El mundo de la música mexicana está de luto tras el fallecimiento del cantautor Alejandro Santiago, quien murió este martes 22 de septiembre de 2026 a los 60 años. La noticia fue confirmada por colegas y amigos cercanos al músico, quien pasó sus últimos días hospitalizado en una clínica de Cuernavaca, Morelos. Según fuentes citadas por el periodista Rodrigo González, Santiago permaneció internado durante 47 días luchando contra una enfermedad que había enfrentado desde tiempo atrás.Aunque no se ha emitido un comunicado oficial detallando la causa exacta de su muerte, diversos medios, incluyendo Radio Café Atlántico, señalaron que el artista padecía cáncer. Su estado de salud se había deteriorado en los últimos meses, requiriendo atención médica constante hasta el desenlace final.Alejandro Santiago, nacido el 14 de marzo de 1966 en la Ciudad de México, fue una figura central en la trova contemporánea nacional. Comenzó su acercamiento a la música desde niño y consolidó su propuesta artística en Tijuana. A partir de la década de 1990, llevó su repertorio a escenarios de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, destacándose por mantener una trayectoria independiente con siete producciones discográficas: En pie de guerra, A tu voluntad, Nómada, Realidad virtual, Quinto elemento, Recuento y Brújula.Entre sus temas más reconocidos se encuentran “Por si no te vuelvo a ver” (interpretada a dueto con Miguel Inzunza), “Cuando dije amor”, “Agua de mar” y “Andrómeda”. Su obra, caracterizada por letras íntimas y de corte social, fue celebrada en 2024 con el álbum Cuatro décadas: Cantando a Alejandro Santiago, donde más de 25 artistas reinterpretaron sus clásicos para honrar sus 40 años de carrera.Antes de su fallecimiento, Santiago dejó una última señal pública en sus redes sociales: cambió su fotografía de perfil por la imagen clásica de cierre de Warner Bros., “That’s all folks” (“Eso es todo”), un gesto que ahora cobra un significado simbólico para sus seguidores. Su última presentación en vivo tuvo lugar el 20 de diciembre de 2025 en el Café Albanta, en el sur de la Ciudad de México, donde compartió escenario con amigos y colegas en un ambiente de confraternidad artística.