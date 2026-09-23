Fallecen el cantante Rick y el empresario Bruno Avelar en la caída de un helicóptero

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Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/09/2026 08:54 AM.
En Espectáculos y editada el 23/09/2026 08:59 AM.