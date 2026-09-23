Fallecen el cantante Rick y el empresario Bruno Avelar en la caída de un helicóptero

El mundo del entretenimiento y los negocios en Brasil está de luto tras confirmarse la muerte del cantante Geraldo Antônio de Carvalho, conocido artísticamente como ‘Rick’, y del empresario Bruno Avelar. Ambos fallecieron este martes junto a otras tres personas —el productor de videos Paulo Soares y dos miembros de la tripulación— en la caída de un helicóptero Bell 430 en el estado de Santa Catarina, al sur del país.Los restos de la aeronave, con matrícula PP-MGR y propiedad de JTA Empreendimentos e Urbanismo, fueron localizados la mañana del martes por aviones de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) en una zona boscosa de la Sierra Catarinense. El Cuerpo de Bomberos confirmó que no hubo sobrevivientes entre los seis ocupantes. La aeronave había desaparecido la tarde del lunes tras despegar de Porto Belo, en el litoral, con destino a São Joaquim, en el interior del estado, cubriendo una distancia de 190 kilómetros.Las labores de rescate, que movilizaron a unos 40 bomberos, perros rastreadores, drones térmicos y más de diez vehículos, se vieron severamente obstaculizadas por las adversas condiciones meteorológicas, que incluían lluvias intensas, fuertes vientos, niebla y baja visibilidad. Aunque la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) confirmó que el helicóptero, fabricado en 2001, tenía su documentación regular y permiso de vuelo vigente hasta agosto de 2027, las causas exactas del siniestro aún se investigan.Rick, de 59 años, era una leyenda de la música sertaneja brasileña como parte de la dupla Rick & Renner, famosa por éxitos como Ela é Demais y Cara de Pau. El artista había retomado las presentaciones junto a su hermano Renner en una gira conmemorativa; de hecho, su última actuación fue apenas dos días antes del accidente. Por su parte, Bruno Avelar, de 41 años, era un destacado empresario y amigo cercano del futbolista Neymar, con quien colaboraba en proyectos comerciales y actividades benéficas del Instituto Proyecto Neymar Jr.Tras la confirmación de la tragedia, Neymar expresó su pesar a través de sus redes sociales, lamentando la pérdida de su amigo y socio. Este accidente se suma a una serie de incidentes aéreos recientes en Brasil, incluyendo la suspensión de vuelos panorámicos en Río de Janeiro anunciada por la ANAC en agosto pasado tras varios choques fatales, lo que ha puesto bajo escrutinio la seguridad de la aviación privada y turística en el país.