Gael García Bernal estrena este 24 de septiembre en los cines de México su tercer largometraje

Este jueves 24 de septiembre llega a los cines de México Hombre al agua, el tercer largometraje dirigido por Gael García Bernal, tras Déficit (2007) y Chicuarotes (2019). La película, distribuida exclusivamente por Cinépolis y con funciones especiales en la Cineteca Nacional, combina drama, sátira social y comedia irreverente, y cuenta con un elenco internacional encabezado por el propio García Bernal, Jorge Salinas, Esmeralda Pimentel y Natalia Oreiro.La trama sigue a Camilo (García Bernal), un socorrista cubano que salva la vida de Abel (Jorge Salinas), un empresario mexicano con ambiciones políticas. Como agradecimiento, Abel invita a Camilo a mudarse a Yucatán para trabajar en su empresa de precintos. Allí, Camilo conoce a Juana (Esmeralda Pimentel), hija de Abel, con quien se casa y tiene una hija. Sin embargo, la estabilidad familiar se fractura cuando Abel decide lanzarse a la política y Juana se enfoca en su carrera, dejando a Camilo al cuidado de la niña. La dinámica se complica aún más con la llegada de Silvina (Natalia Oreiro), la amante embarazada de Abel, y Fabiana (Débora Nascimento), una actriz brasileña.Uno de los atractivos principales del filme es la participación especial de Ricky Martin, quien interpreta a Roby, un actor contratado para interpretar a Camilo en una película biográfica dentro de la propia historia. Este papel marca el regreso del cantante puertorriqueño a una producción cinematográfica hablada íntegramente en español después de más de tres décadas, siendo su último trabajo actoral en ese idioma la telenovela Alcanzar una estrella II. Además de actuar, Martin figura como productor ejecutivo del proyecto.García Bernal, quien coescribió el guion junto al argentino Mariano Pensotti, describió la película como "ambiciosa y díscola", utilizando la historia de Camilo como una metáfora sobre América Latina como un "laboratorio" político y social. "Hay algo del laboratorio que es y que ha sido Latinoamérica que lo vuelve muy especial", comentó el director, quien buscó abordar temas como la crisis de la masculinidad, el poder y el amor entendido como cuidado.Antes de su estreno comercial en México, Hombre al agua tuvo su premier mundial en el Festival de Cine de Venecia el 7 de septiembre y su presentación norteamericana en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF). Las críticas internacionales han sido divididas: mientras algunos reseñistas destacan su reflexión sobre las relaciones de poder y la identidad, otros señalan una estructura narrativa poco consolidada. A pesar de ello, la cinta ya se encuentra en consideración para ser la candidata oficial de México a los premios Óscar.