Gael García Bernal estrena este 24 de septiembre en los cines de México su tercer largometraje

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El actor y director presenta su tercer largometraje, una comedia dramática que aborda la migración, la política y las relaciones familiares. La cinta marca el regreso actoral de Ricky Martin al español después de 30 años y compite por representar a México en los Óscar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/09/2026 08:59 AM.
En Espectáculos y editada el 23/09/2026 09:40 AM.