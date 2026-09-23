Jesse Huerta aclara su ausencia en conferencia de Jesse & Joy y reafirma apoyo a Joy

Horas después de que Joy Huerta enfrentara sola y entre lágrimas a la prensa para anunciar el futuro de Jesse & Joy, su hermano Jesse Huerta rompió el silencio mediante un comunicado en Instagram para desmentir cualquier conflicto o desplante hacia los medios y hacia su propia hermana. El músico aclaró que su ausencia en la conferencia del martes 22 de septiembre había sido notificada con anticipación por su equipo y confirmó que tampoco participará en la presentación del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, respetando la pausa personal que anunció semanas atrás.“Quiero aclarar algo con mucho cariño y con el respeto que siempre he tenido por nuestro público y por los medios para evitar cualquier confusión”, escribió Jesse al inicio de su mensaje. El cantante precisó que, tal como lo comunicó originalmente, seguirá cumpliendo con todos los compromisos confirmados del dúo hasta el 5 de diciembre, fecha límite que estableció para su retiro temporal enfocado en su salud mental y familiar.Esta aclaración surge tras la emotiva comparecencia de Joy, quien visiblemente afectada declaró: “No está aquí la persona con la que construí todo esto... Me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo, yo quiero seguir cantando con ustedes”. La ausencia de Jesse en ese momento generó especulaciones en redes sociales sobre una posible pelea entre los hermanos, rumor que el cantante buscó disipar enfáticamente. “Mi hermana ha tenido y siempre tendrá todo mi amor y mi apoyo en lo que decida hacer y las canciones de Jesse & Joy siempre serán parte de mí y de todos nosotros”, afirmó, añadiendo que confía en que el catálogo compartido seguirá acompañándolos en sus caminos por separado.Jesse también explicó el peso emocional de su decisión, señalando que se aleja “con la urgencia de mi bienestar y con todo el dolor de mi ser”, pues nunca lo haría si no fuera estrictamente necesario para su salud. Cerró su mensaje agradeciendo a los fans: “Les amo hasta el espacio sideral y más allá”, en referencia a uno de sus éxitos más icónicos.Por su parte, Joy ya ha formalizado su continuidad. En un comunicado posterior a la conferencia, confirmó que mantendrá las fechas pactadas para 2026 y 2027, incluyendo la función del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional donde asumirá el proyecto en solitario. “Jesse & Joy va a continuar... En Montreal les dije que el escenario siempre va a tener dos micrófonos. Y así será”, prometió la cantante, reafirmando que, pese al miedo y la incertidumbre, no volverá a callar su voz mientras el público desee seguirla.