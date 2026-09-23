Jesse Huerta aclara su ausencia en conferencia de Jesse & Joy y reafirma apoyo a Joy

...

El cantante desmintió haber dado un desplante a los medios o a su hermana, asegurando que su ausencia fue notificada con anticipación. Reiteró que cumplirá compromisos hasta el 5 de diciembre y expresó su amor incondicional hacia Joy, quien continuará con el proyecto musical en solitario a partir del 6 de diciembre.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/09/2026 08:51 AM.
En Espectáculos y editada el 23/09/2026 08:54 AM.