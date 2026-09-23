Joy Huerta confirma continuidad de Jesse & Joy tras la pausa de su hermano: "Me muero de miedo"

Con la voz quebrada y entre lágrimas, Joy Huerta compareció este martes ante los medios para abordar la nueva etapa de Jesse & Joy, apenas unos días después de que su hermano, Jesse Huerta, anunciara una pausa indefinida para enfocarse en su salud mental y su familia. La ausencia de Jesse en la conferencia marcó el tono de un encuentro donde Joy tuvo que responder sola sobre el futuro de un proyecto que han construido juntos durante más de dos décadas.Joy reconoció la dificultad emocional de enfrentar este cambio: “No está aquí la persona con la que construí todo esto. Tengo que procesar que no sé qué va a pasar... Me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo, yo quiero seguir cantando con ustedes”. La cantante reveló que se enteró de la decisión de su hermano apenas 20 minutos antes de que se hiciera pública, lo que le ha dejado en un proceso de asimilación complejo.A pesar del impacto, Joy dejó claro que la marca Jesse & Joy trasciende a los individuos. “Jesse y Joy no es Jesse y Joy, Jesse y Joy es la última persona que está allá atrás... y el equipo que hace esto posible”, afirmó, destacando el valor colectivo de su trayectoria. Por su parte, Jesse confirmó mediante un comunicado que cumplirá con todos los compromisos agendados hasta el 5 de diciembre, incluyendo el esperado concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 21 de octubre, asegurando que participará con "todo su corazón".La cuenta oficial del dúo en Instagram detalló la transición: a partir del 6 de diciembre, Joy continuará con la gira en solitario. En un mensaje emotivo, la cantante explicó su decisión: “Guardé silencio ante lo ocurrido recientemente porque no tengo todas las respuestas... Pero hay algo que sí sé: No puedo volver a callar mi voz”. Joy prometió honrar la historia compartida y mantener la esencia del proyecto, asegurando que en el escenario siempre habrá espacio para la memoria de lo construido juntos. “En Montreal les dije que el escenario siempre va a tener dos micrófonos. Y así será. Tengo miedo, sí. Pero aquí estoy”, concluyó, reafirmando su compromiso con los fans que han hecho propias las canciones del dúo.