Joy Huerta confirma continuidad de Jesse & Joy tras la pausa de su hermano: "Me muero de miedo"

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La cantante anunció que asumirá en solitario las presentaciones del dúo a partir del 6 de diciembre, después de que Jesse decidiera tomarse un tiempo para cuidar de su familia y bienestar. Ambos cumplirán con los compromisos agendados hasta el 5 de diciembre, incluyendo el concierto en el Auditorio Nacional de octubre.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/09/2026 08:21 AM.
En Espectáculos y editada el 23/09/2026 08:26 AM.