Majo Aguilar cantará el Himno Nacional en el partido de la NFL entre Vikings y 49ers

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La cantante mexicana fue seleccionada para interpretar el himno antes del encuentro internacional programado para el 22 de noviembre. Compartirá la ceremonia con MXKA, quien cantará el himno de EE. UU., mientras que The Warning encabezará el espectáculo de medio tiempo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/09/2026 10:33 AM.
En Espectáculos y editada el 23/09/2026 10:44 AM.