Majo Aguilar cantará el Himno Nacional en el partido de la NFL entre Vikings y 49ers

Majo Aguilar llevará su voz a uno de los escenarios deportivos más importantes del año en México. La NFL anunció que la cantante interpretará el Himno Nacional Mexicano antes del partido entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers, que se disputará el domingo 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.La elección de Aguilar destaca su consolidación como una de las figuras principales de la nueva generación de la música mexicana, conocida por fusionar elementos tradicionales del mariachi con sonidos contemporáneos. Con más de 533 millones de reproducciones a nivel mundial, dos premios Lo Nuestro consecutivos como Artista Femenina del Año en Música Mexicana y tres nominaciones al Latin GRAMMY, la artista busca conectar con la afición deportiva a través de su proyecto Mariachi Mío.La ceremonia previa al encuentro, que iniciará a las 7:20 p. m. CT (8:20 p. m. ET), tendrá un fuerte componente binacional. MXKA, cantautora de estilo "R&B Tumbados" e hija de madre mexicana, será la encargada de interpretar el Himno Nacional de Estados Unidos. Tim Tubito, director sénior de eventos de la NFL, destacó que ambas artistas tienen profundas conexiones con ambos países, lo que permitirá establecer un vínculo cultural durante la previa del juego.Además de las interpretaciones de los himnos, la NFL confirmó que la banda de rock alternativo The Warning encabezará el espectáculo de medio tiempo, un anuncio realizado previamente el 31 de agosto. Los aficionados podrán seguir toda la ceremonia y el partido en vivo a través de Canal 5 de TelevisaUnivision y ESPN en México. Este evento marca el regreso de la liga profesional de fútbol americano a la capital mexicana, combinando deporte de alto nivel con una muestra representativa del talento musical actual de la región.