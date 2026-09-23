Mar Solís asume el legado de su padre Marco Antonio y prepara su primera gira por Estados Unidos

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La cantante reconoce que su apellido le abrió puertas en estadios, pero insiste en que la disciplina es clave para sostenerse. Estrena una versión de "Invéntame" con la voz de su padre y anuncia fechas en Los Ángeles, Dallas y Chicago.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/09/2026 01:37 PM.
En Espectáculos y editada el 23/09/2026 01:38 PM.