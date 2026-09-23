Mónica León publica reflexión sobre límites y libertad tras pausa de Jesse Huerta en Jesse & Joy

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La esposa del músico compartió un mensaje en Instagram sobre la importancia de establecer límites y respetar la libertad individual, lo que ha sido interpretado por seguidores como una alusión a la reciente decisión de Jesse de alejarse temporalmente del dúo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/09/2026 10:54 AM.
En Espectáculos y editada el 23/09/2026 10:59 AM.