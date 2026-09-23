El Poder del Consumidor denuncia campaña de Luis Miguel con Coca-Cola por incumplir normativa de pub

A 35 años de su primera colaboración publicitaria con Coca-Cola, el regreso de Luis Miguel como imagen de la refresquera enfrenta un obstáculo legal. La asociación civil El Poder del Consumidor presentó una denuncia formal ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), solicitando el retiro inmediato de la campaña “Coca-Cola: 100 años junto a México”. La organización considera que la promoción incumple las disposiciones vigentes que regulan la publicidad de productos con sellos de advertencia nutricional.El argumento central de la denuncia se basa en el artículo 24 Bis del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, incorporado en 2022. Esta norma prohíbe explícitamente el uso de celebridades, deportistas, personajes infantiles o elementos interactivos en la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados que contengan sellos de advertencia por exceso de calorías, azúcares, sodio, grasas saturadas o trans. El Poder del Consumidor sostiene que la presencia de "El Sol de México", una figura reconocida por todas las generaciones incluidos los jóvenes, contribuye a normalizar e incentivar el consumo de bebidas asociadas con enfermedades no transmisibles.“Al promoverse con un cantante sumamente reconocido... la campaña denunciada contribuye a normalizar e incentivar el consumo de productos asociados con el padecimiento de enfermedades no transmisibles”, señaló la organización. En su escrito, la asociación citó datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), que indican que el consumo de bebidas azucaradas está relacionado con más de 230 mil nuevos casos de diabetes y enfermedades cardiovasculares cada año en adultos mexicanos, además de ser atribuible a 40,842 muertes anuales en el país.La campaña cuestionada, estrenada el pasado 6 de agosto de 2026 bajo el concepto “Nuestra fórmula es estar siempre juntos”, muestra a Luis Miguel compartiendo momentos familiares y tradicionales al ritmo de El Viajero, evocando nostalgia y unión. Sin embargo, para los defensores de la salud pública, esta estrategia emocional es una violación a la ley diseñada para proteger a la población, especialmente a niños y adolescentes, de la mercadotecnia agresiva.Ahora, la decisión recae en la Cofepris, que deberá investigar si la campaña infringe la normativa y ordenar, en su caso, la suspensión y prohibición de la publicidad. De prosperar la denuncia, la colaboración entre la marca y el cantante podría terminar abruptamente, dando lugar a un irónico “Ahora te puedes marchar”, en referencia a uno de los grandes éxitos del intérprete.