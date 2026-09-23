El Poder del Consumidor denuncia campaña de Luis Miguel con Coca-Cola por incumplir normativa de pub

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La organización civil solicitó el retiro inmediato de la publicidad que celebra los 100 años de la marca en México, argumentando que el uso de una celebridad para promover productos con sellos de advertencia viola el artículo 24 Bis del Reglamento de la Ley General de Salud.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/09/2026 08:45 AM.
En Espectáculos y editada el 23/09/2026 08:49 AM.