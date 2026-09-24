Altair Jarabo pide empatía y respeto tras la muerte de Paloma García, hijastra de su esposo

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La actriz confirmó que acompaña a su pareja en este difícil momento y solicitó discreción ante los medios. Paloma García falleció a los 23 años tras un accidente de bicicleta en Suiza, mientras rumores no confirmados señalan tensiones familiares durante el funeral.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/09/2026 01:18 PM.
En Espectáculos y editada el 24/09/2026 01:23 PM.