Altair Jarabo pide empatía y respeto tras la muerte de Paloma García, hijastra de su esposo

La actriz Altair Jarabo hizo su primera aparición pública tras confirmarse el fallecimiento de Paloma García, hija de 23 años de su esposo, el empresario Frédéric García. Abordada por la prensa, Jarabo mantuvo una postura firme pero educada, pidiendo empatía y respeto para la familia que atraviesa un "momento sumamente difícil".Aunque inicialmente bromeó diciendo tener "ganas de no dar entrevistas", la actriz cambió el tono al ser cuestionada sobre la pérdida. “Es correcto y por esa misma razón agradecería enormemente, eh, empatía y respeto”, expresó, confirmando que ha estado junto a Frédéric García durante el proceso de duelo. Jarabo enfatizó su deseo de mantener la situación lejos de la exposición mediática, rechazando ofrecer detalles específicos sobre las circunstancias o su relación con la joven.Paloma García perdió la vida en Suiza tras sufrir un grave accidente de bicicleta en Paudex. Según los reportes, la joven perdió el control de su vehículo al intentar rebasar un automóvil detenido, impactando contra un muro con barreras metálicas. Fue trasladada en estado crítico al Hospital Universitario de Lausana, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones. Paloma era hija de Frédéric García de una relación anterior.La tragedia ha puesto nuevamente bajo los reflectores a la pareja, quien contrajo matrimonio civil en París en 2021 y celebró una ceremonia religiosa en el Château de Vallery ese mismo año. Jarabo ha acompañado al empresario desde 2020, manteniendo hasta ahora una esfera privada respecto a su vida familiar.Paralelamente al duelo, han surgido versiones no confirmadas sobre supuestas tensiones durante el funeral. El periodista Emilio Morales afirmó que habría existido un altercado entre Altair Jarabo y la madre de Paloma (expareja de Frédéric), presuntamente vinculado a dinámicas familiares y recursos económicos. Sin embargo, ni Jarabo, ni Frédéric García, ni la madre de la joven han hecho declaraciones públicas al respecto. En su breve encuentro con los medios, Jarabo optó por ignorar estas especulaciones, centrando su mensaje únicamente en la solicitud de privacidad y agradeciendo el apoyo de sus seguidores.