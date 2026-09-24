Azalia Ojeda y Kevyn ‘El Bicolor’ son sancionados y nominados tras agresión física en 'La Granja VIP

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La producción del reality decidió no expulsar a los participantes tras considerar que el incidente fue parte de un juego, pero los envió directamente a la placa de nominación y les negó el uso del beneficio del 'huevo dorado'.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/09/2026 01:13 PM.
En Espectáculos y editada el 24/09/2026 01:18 PM.