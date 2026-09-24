Azalia Ojeda y Kevyn ‘El Bicolor’ son sancionados y nominados tras agresión física en 'La Granja VIP

Azalia Ojeda y Kevyn ‘El Bicolor’ protagonizaron uno de los momentos más tensos de La Granja VIP 2026 durante la gala del miércoles 23 de septiembre. Ambos fueron sancionados por la producción después de que Azalia le propinara una fuerte cachetada al comediante mientras discutían sobre objetos personales. El incidente, captado por las cámaras de seguimiento 24/7, mostró cómo la cabeza de Kevyn se sacudió por el impacto, generando una ola de críticas en redes sociales donde muchos espectadores exigieron la expulsión inmediata de Azalia por violar las reglas contra la agresión física.Durante la asamblea, el conductor recordó que estos actos pueden ser motivo de descalificación. Sin embargo, tanto Azalia como Kevyn defendieron su postura asegurando que todo formaba parte de su dinámica de bromas pesadas y juegos constantes. Tras evaluar las explicaciones, la producción determinó que no habría expulsión, pero sí consecuencias disciplinarias severas: ambos participantes fueron enviados directamente a la placa de nominación de la semana y se les prohibió utilizar el beneficio del ‘huevo dorado’ si llegaban a obtenerlo.Esta sanción se suma a la creciente tensión dentro de la granja. Kevyn ‘El Bicolor’ ya enfrentaba críticas de compañeros como Pascal, ‘Mono’ Osuna y Fernando Lozada, quienes lo acusaban de no tomar en serio las labores agrícolas y de priorizar la creación de contenido polémico sobre sus responsabilidades. Recientemente, Kevyn había consumido alimentos prohibidos para su rol de peón, lo que provocó un descuento en el presupuesto general del equipo. Mientras tanto, el ambiente sigue caldeado por otros conflictos paralelos, como la disputa entre Rafa Mercadante y Julio Camejo, manteniendo a la audiencia expectante ante las próximas decisiones de nominación y posibles eliminaciones.