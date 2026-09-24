Edith Márquez descarta miedo por la serie de Timbiriche y exige respeto tras polémica

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La exintegrante del grupo afirmó no haber sido contactada por la producción y prefirió esperar el estreno para juzgar el contenido. Además, respondió a declaraciones de Mariana Ochoa sobre un presunto impago, pidiendo que se respete la memoria de su hermana fallecida.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/09/2026 08:56 AM.
En Espectáculos y editada el 24/09/2026 09:00 AM.