Edith Márquez descarta miedo por la serie de Timbiriche y exige respeto tras polémica

Edith Márquez se pronunció por primera vez sobre la próxima serie de ficción basada en la historia de Timbiriche, producida por ViX. Durante una entrevista con el programa Ventaneando, la cantante descartó sentir temor o preocupación por la versión dramatizada que se prepara, a pesar de que la trama abordará episodios sensibles como la relación entre el productor Luis de Llano y Sasha Sokol cuando ella era menor de edad.“Yo qué voy a tener miedo de que salga algo. Yo pasé por el grupo en una de las mejores épocas que tuvo Timbiriche”, declaró Márquez, recordando con tranquilidad su etapa en la agrupación, especialmente vinculada al disco Timbiriche 9. La artista confirmó que la producción no se ha comunicado con ella para consultarla o involucrarla en el proyecto, pero mantuvo una postura cautelosa: “A mí no me han buscado y creo que, pues lo que saquen, habrá que verlo”. Así, evitó emitir críticas anticipadas o respaldos, prefiriendo esperar a conocer el producto final antes de formar una opinión definitiva.Más allá de la serie, la entrevista derivó en un tema personal delicado. Edith Márquez respondió a recientes declaraciones de Mariana Ochoa, quien había insinuado que Ari Borovoy no le entregó un pago correspondiente durante un periodo en que Márquez necesitaba cubrir gastos médicos de su hermana, fallecida a causa de cáncer. Ante esto, la intérprete fue contundente al pedir respeto: “No es como ella lo dijo... hablar de mí, de alguien que ya no está como es mi hermana, eso sí no lo voy a permitir”. Sin entrar en detalles financieros, Márquez enfatizó la importancia de honrar la memoria de su familiar y proteger la privacidad de su duelo.La cantante también compartió que su familia, incluyendo a sus padres y a su sobrino José Kamar, se mantiene unida para apoyarse mutuamente en este proceso doloroso. Pese a las circunstancias difíciles, Márquez mira hacia adelante con proyectos profesionales: anunció su regreso al Auditorio Nacional el próximo 22 de octubre, lo que marcará su presentación número 14 en el emblemático recinto. “Ya casi voy a hacer residencia acá”, bromeó, invitando a su público a acompañarla en esta nueva fecha.Mientras tanto, el debate en torno a la serie de Timbiriche continúa creciendo. En Ventaneando, los conductores discutieron la ética de utilizar imágenes de la controversia De Llano-Sokol como material promocional, señalando que el tema requiere un tratamiento serio para evitar la revictimización. Con el cambio de nombre del proyecto de Rompecabezas a Timbiriche, la expectativa y la polémica siguen en aumento de cara a su estreno.