Elton John regresa a la Ciudad de México tras 14 años con dos conciertos exclusivos

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El legendario pianista británico confirmó su regreso a la capital mexicana para presentarse los días 2 y 3 de octubre. Con un espectáculo diseñado exclusivamente para esta gira de despedida local, los boletos han registrado una alta demanda que obligó a habilitar nuevas secciones en el estadio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/09/2026 08:18 AM.
En Espectáculos y editada el 24/09/2026 08:20 AM.