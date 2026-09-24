Elton John regresa a la Ciudad de México tras 14 años con dos conciertos exclusivos

Elton John ha confirmado su tan esperado regreso a la Ciudad de México después de más de 14 años de ausencia. El cantautor británico de 79 años se presentará este 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte, ubicado al sur de la capital, como parte de su proyecto Farewell to Mexico, una serie de conciertos masivos que cierran su agenda en Norteamérica durante 2026.A través de un video publicado en sus redes sociales, Elton John se dirigió directamente a sus seguidores mexicanos: “Hola México, soy Elton, voy a la Ciudad de México el próximo fin de semana para tocar dos conciertos. Hace mucho que no voy y ya es hora que vuelva y les dé un gran espectáculo. Estoy muy emocionado y hemos preparado un set especial para ustedes”. Estas presentaciones no forman parte de su gira mundial Farewell Yellow Brick Road Tour, sino que constituyen un evento independiente con un repertorio curado específicamente para estas dos noches, repasando éxitos emblemáticos de las décadas de 1970 y 1980.La alta demanda de entradas motivó a las empresas promotoras —AEG Presents, Cárdenas Marketing Network y Enso Music— a habilitar nuevas secciones en el Estadio Banorte. Los precios de los accesos oscilan entre 990 y 16,000 pesos a través de la boletera Superboletos, donde aún quedan disponibles algunos lugares, incluyendo paquetes especiales con mercancía oficial y zonas reservadas cercanas al escenario. Se han aplicado descuentos de hasta el 60% en ciertas áreas para cubrir la totalidad del aforo.La producción del evento contará con pantallas de gran formato, sistemas de audio de alta fidelidad para espacios abiertos y un diseño de iluminación sincronizado con cada tema. Además, se instalarán puestos de venta de mercancía conmemorativa desde la mañana de cada jornada. Las autoridades de la Ciudad de México han implementado un dispositivo de circulación vial y recomiendan el uso de transporte público o vialidades secundarias debido a la intensa afluencia vehicular prevista en la zona.Este retorno marca un hito para el público capitalino, recordando la primera visita del artista en 1992 con la gira The One. Con estos dos conciertos, Elton John busca cerrar su ciclo de presentaciones masivas en la región con un gesto de despedida directo y personalizado para una de las audiencias más fieles de su carrera.