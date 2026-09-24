Fallece Peter Byrne, vocalista de Naked Eyes y voz del éxito "Always Something There to Remind Me"

Peter Byrne, vocalista y cofundador del dúo de pop electrónico Naked Eyes, falleció el pasado 14 de septiembre en Los Ángeles a los 74 años, tras una breve enfermedad. Su representante confirmó a Billboard que el músico murió en paz, aunque hasta el momento no se ha revelado la causa oficial de su deceso.Nacido en Inglaterra, Byrne inició su trayectoria musical a mediados de la década de 1970, pasando por agrupaciones como Studio antes de fundar Naked Eyes en 1982 junto a su amigo y compañero musical Rob Fisher. El proyecto destacó rápidamente por su propuesta de synth-pop, logrando una importante penetración en las radios de Estados Unidos y Reino Unido. Su álbum debut, titulado Naked Eyes en EE. UU. y Burning Bridges en el Reino Unido, ingresó a la lista Billboard 200.El mayor éxito comercial de la agrupación llegó con su reinterpretación de "Always Something There to Remind Me", tema original de Burt Bacharach y Hal David. La versión de Naked Eyes alcanzó el número 8 en el Billboard Hot 100, consolidando a Byrne como una de las voces más reconocibles del pop británico de principios de los ochenta en el mercado estadounidense. Otros sencillos como "(What) In the Name of Love" y "When the Lights Go Out" también tuvieron presencia en las listas de popularidad.A pesar del éxito, la sociedad creativa entre Byrne y Fisher se disolvió en 1984, y curiosamente nunca realizaron una gira juntos bajo el nombre de Naked Eyes durante su etapa original. Rob Fisher falleció en 1999 a los 39 años debido a complicaciones quirúrgicas. Años después, en 2006, Byrne retomó el nombre de la banda para mantener vivo su legado musical, continuando presentando el repertorio clásico que marcó a toda una generación. Con su partida, se despide una figura esencial del sonido new wave y synth-pop que definió la transición musical de los años ochenta.