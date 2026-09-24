Fallece Peter Byrne, vocalista de Naked Eyes y voz del éxito "Always Something There to Remind Me"

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El cantante y cofundador del dúo británico murió a los 74 años en Los Ángeles tras una breve enfermedad. Byrne fue clave en el éxito internacional de la banda con su versión del clásico de Bacharach y David, que alcanzó el top 10 en Estados Unidos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/09/2026 12:54 PM.
En Espectáculos y editada el 24/09/2026 01:10 PM.