Gabrielle Henry demanda a la Organización Miss Universo por negligencia tras caída

Casi un año después del aparatoso accidente que sufrió durante el certamen de Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, representante de Jamaica, ha presentado una demanda formal contra la Organización Miss Universo y dos de sus empresas matrices. La acción legal, presentada el 21 de septiembre ante la Corte Superior de Delaware, busca responsabilizar a la organización por las graves lesiones cerebrales que la joven padeció tras caer desde el escenario.El incidente ocurrió el 19 de noviembre de 2025 en Bangkok, Tailandia, durante la ronda preliminar de vestidos de gala. Según la demanda, Henry caminaba por la pasarela cuando cayó aproximadamente 1,5 metros a través de una abertura que estaba "sin cubrir, sin señalización y sin barreras". El espacio descubiertos contenía equipos de iluminación y una base de concreto. La exreina alega que las luces intensas dirigidas hacia las concursantes dificultaban la visibilidad y que otras participantes habían expresado previamente quejas sobre las condiciones del escenario.Como resultado del impacto, Henry perdió el conocimiento y sufrió una lesión cerebral traumática con hemorragia subaracnoidea aguda, contusión hemorrágica del lóbulo frontal y hemorragia subdural, además de fracturas y laceraciones faciales. Permaneció hospitalizada en Tailandia hasta el 10 de diciembre de 2025 y luego continuó su recuperación en Jamaica. En un ensayo para PEOPLE, describió el proceso como volver a nacer, teniendo que reaprender habilidades básicas como caminar, mientras lidiaba con dolores crónicos y síntomas neurológicos que interrumpieron su residencia médica como oftalmóloga.La Organización Miss Universo ha cuestionado el fundamento de la demanda, afirmando que no había recibido notificación oficial previa. En su defensa, la organización señala que la responsabilidad de la producción, incluido el escenario y la seguridad, recaía en las entidades anfitrionas Miss Grand International (MGI) y Miss Universe Thailand, bajo la dirección de Nawat Itsaragrisil. No obstante, la demanda sostiene que Miss Universo "mantuvo y ejerció control" sobre cómo se ejecutaron estas labores.Aunque la organización asegura haber cubierto los gastos médicos iniciales y posteriores, así como ofrecido a Henry un puesto como embajadora de buena voluntad (propuesta que ella dice no haber recibido o aceptado), la joven jamaicana busca justicia por lo que considera una negligencia sistémica. Henry, quien coronó a su sucesora en agosto de 2026 en lo que describió como su última función oficial como reina, continúa su recuperación con un horario laboral modificado, pero las secuelas del accidente han alterado permanentemente el curso de su vida personal y profesional.