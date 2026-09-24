Gabrielle Henry demanda a la Organización Miss Universo por negligencia tras caída

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La exreina de Jamaica acusa a la organización y a sus matrices de no garantizar la seguridad del escenario durante la edición 74 del certamen. El accidente, ocurrido en noviembre de 2025, truncó temporalmente su carrera como oftalmóloga y requirió una larga rehabilitación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/09/2026 12:38 PM.
En Espectáculos y editada el 24/09/2026 12:41 PM.