Guillermo del Toro regresa al FICM para celebrar los 20 años de 'El laberinto del fauno'

Guillermo del Toro volverá al Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) con un propósito especial: celebrar el vigésimo aniversario de El laberinto del fauno, la película que no solo definió su trayectoria internacional, sino que se erigió como uno de los pilares del cine fantástico moderno. La visita del cineasta se suma a una gira mundial de conmemoración que ha llevado esta obra de regreso a los escenarios más prestigiosos, incluyendo una reciente presentación en Cannes Classics con una versión restaurada en 4K.Estrenada en 2006, la cinta mezcló magistralmente el cuento de hadas con el horror y la memoria histórica de la España franquista. Su impacto fue inmediato: obtuvo seis nominaciones al Oscar y ganó tres estatuillas en Fotografía, Dirección de Arte y Maquillaje. Más allá de los galardones, la historia de Ofelia consolidó a Del Toro como una voz única, capaz de habitar universos visuales donde la resistencia frente al autoritarismo se expresa a través de criaturas fantásticas.La relación entre Del Toro y Morelia es estrecha y significativa. Este regreso también representa un gesto hacia sus seguidores, quienes esperaban ver al director presentar Frankenstein en el festival el año pasado. Ahora, el foco está en reafirmar la vigencia de El laberinto del fauno, una película que sigue emocionando y desafiando a nuevas generaciones. Como parte de las celebraciones, Del Toro ha supervisado personalmente reestrenos internacionales en formatos 4K, HDR y 3D, asegurando que la experiencia visual mantenga la potencia original dos décadas después.Con este evento, el FICM reafirma su papel como punto de encuentro para quienes creen en el poder transformador del cine, recibiendo nuevamente a uno de los directores mexicanos más influyentes de todos los tiempos para honrar una obra que ya es parte indispensable de la cultura popular global.