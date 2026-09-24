Guillermo del Toro regresa al FICM para celebrar los 20 años de 'El laberinto del fauno'

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El realizador tapatío participará en las actividades conmemorativas de su obra maestra de 2006, que transformó su carrera y se consolidó como un clásico contemporáneo. La celebración incluye proyecciones en formatos restaurados tras su paso por Cannes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/09/2026 04:11 PM.
En Espectáculos y editada el 24/09/2026 04:14 PM.