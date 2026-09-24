Jesse Huerta lanza 'Jesse and The Supernovas' y aclara que su pausa es solo del dúo

El futuro de Jesse & Joy tomó un nuevo rumbo este miércoles tras la publicación de un mensaje aclaratorio por parte de Jesse Huerta en sus redes sociales. Lejos de retirarse completamente de la industria musical, el cantante anunció el lanzamiento de su nuevo proyecto personal: Jesse and The Supernovas. Esta revelación busca disipar la confusión generada tras su anuncio de pausa el pasado 15 de septiembre, dejando claro que su alejamiento es exclusivo del dúo formado con su hermana Joy, y no de su carrera como músico.“Voy a aclarar algo porque veo que se están confundiendo dos cosas... nunca dije que me alejaría de la música”, escribió Jesse. El compositor explicó que su necesidad de "hacer espacio" respondía a prioridades de salud física, mental y familiar, después de más de 20 años poniendo el proyecto del dúo por encima de su vida personal. Sin embargo, enfatizó que la creación musical es parte esencial de su identidad y proceso emocional: “Si fuera carpintero, descansar de una forma de trabajar no significaría dejar de tocar la madera”.Para contrarrestar las especulaciones sobre un supuesto abandono o conflicto repentino, Jesse reveló que Jesse and The Supernovas no es una idea surgida a raíz de la crisis pública, sino un proyecto que ya estaba "planeado, calendarizado y hablado desde hace meses", del cual tanto Joy como su equipo de trabajo tenían pleno conocimiento. De esta manera, buscó desmentir la narrativa de que dejó "tirado" a su equipo o a su hermana en un momento difícil, insistiendo en que la decisión fue tomada en uno de los mejores momentos profesionales del dúo, pero por necesidades personales ineludibles.El músico reiteró su compromiso de cumplir con todos los conciertos agendados de Jesse & Joy hasta el 5 de diciembre, fecha límite establecida para su pausa. A partir de entonces, se enfocará en esta nueva etapa que describe como una fuente de luz y paz en tiempos de cambio. “Lo que cambió fue que decidí escuchar a mi familia, a mi cuerpo, a mi corazón y también a mí mismo”, concluyó Jesse, reafirmando que su descanso es del formato dúo, pero no de la música que ha definido su vida.