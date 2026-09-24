Jesse Huerta lanza 'Jesse and The Supernovas' y aclara que su pausa es solo del dúo

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El músico desmintió rumores de abandono y reveló el nombre de su nueva banda. Aseguró que el proyecto estaba planeado desde hace meses con conocimiento de su hermana y que su decisión prioriza su bienestar sin renunciar a su vocación artística.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/09/2026 08:45 AM.
En Espectáculos y editada el 24/09/2026 08:53 AM.