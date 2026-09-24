Juez desecha demanda por daño moral de Kalimba contra Melissa Galindo; proceso penal sigue vigente

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El Juzgado Séptimo de lo Civil determinó que el cantante no acreditó los daños económicos y profesionales derivados de las acusaciones. Sin embargo, Kalimba continúa vinculado a proceso penal por abuso sexual agravado con medidas cautelares activas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/09/2026 01:10 PM.
En Espectáculos y editada el 24/09/2026 01:13 PM.