Juez desecha demanda por daño moral de Kalimba contra Melissa Galindo; proceso penal sigue vigente

El conflicto legal entre el cantante Kalimba y la intérprete Melissa Galindo registró un nuevo desarrollo judicial este mes. Un juez de la Ciudad de México desechó definitivamente la demanda por daño moral que el exintegrante de OV7 había interpuesto contra Galindo, quien lo acusa de abuso sexual agravado desde marzo de 2023.Kalimba buscaba una indemnización económica argumentando que las declaraciones públicas de la denunciante le causaron afectaciones psicológicas, profesionales y económicas, incluyendo la cancelación de conciertos. Su defensa presentó más de 120 pruebas periciales para sustentar estos reclamos. No obstante, el Juzgado Séptimo de lo Civil consideró que el artista no logró acreditar los elementos necesarios para sostener la acción civil, cerrando así esta vía jurídica específica.A pesar de este fallo favorable para Melissa Galindo en el ámbito civil, la situación legal de Kalimba dista mucho de resolverse. El proceso penal iniciado por la denuncia de Galindo sigue su curso. En abril de 2024, un juez vinculó a proceso al cantante por el delito de abuso sexual agravado con violencia física y moral. Aunque no se le impuso prisión preventiva, las autoridades mantienen vigentes medidas cautelares que le prohíben acercarse o comunicarse con la denunciante mientras avanza la investigación. Hasta el momento, no hay fecha definida para la siguiente audiencia ni una sentencia definitiva sobre su responsabilidad penal.Este caso se suma a una serie de controversias pasadas que han marcado la carrera del artista. En 2010, fue detenido tras una denuncia por presunta violación de Daiana Guzmán, entonces menor de edad, pero fue liberado por falta de pruebas. También ha enfrentado señalamientos públicos de otras personas como Thaily Villalobos y Kimberly de Campa, así como acusaciones recientes en redes sociales. Por ahora, la certeza jurídica es única: la contrademanda civil ha sido descartada, pero la sombra del proceso penal por abuso sexual sigue pendiente de resolución en los tribunales de la Ciudad de México.