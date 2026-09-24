Muere el actor César Hurtado; destacan su trayectoria en cine, teatro y televisión

El mundo del espectáculo en México está de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor César Hurtado. La noticia fue dada a conocer este miércoles 23 de septiembre por su agencia de representación, Elevate.Hurtado, originario de Veracruz, era reconocido por su trayectoria en cine, teatro y televisión, destacando su participación en telenovelas recientes como Vencer la culpa y Pacto de sangre. A través de un comunicado en redes sociales, la agencia lo despidió resaltando sus valores humanos y profesionales: “Gracias por tu constancia, por tu formalidad, por tu talento, por tu carisma, por tu bondad... Se te va a extrañar, pero no olvidar nunca”.Hasta el momento, no se han revelado las causas específicas de su muerte ni los detalles sobre los ritos funerarios. Sin embargo, su novia, la actriz Aketzaly Verastegui, compartió un mensaje desgarrador en el que pidió recordar al "gran ser humano" que era. “Eres mi amor, mi ángel eterno... Te amo tanto, y el proceso será más que difícil, pero sé que estás en ese lugar que tanto anhelabas”, escribió Verastegui, quien mencionó que Hurtado ahora estaría "volando con Rod" (posible referencia a un ser querido fallecido anteriormente) y otros seres amados.La última actividad pública de César Hurtado en redes sociales data del 18 de septiembre, donde promocionaba un proyecto teatral titulado Entre la bruma, el maíz y entre tu rostro, del maestro Juan Gama. En esa publicación, interactuó con su pareja, quien lo llamó "mi hermoso veracruzano", a lo que él respondió bromeando que estaba tan enamorado que hasta se cambiaría el apellido.César Raziel Hurtado deja un vacío en la industria artística mexicana. Sus colegas y amigos lo describen como una persona resiliente, de buen corazón y un artista comprometido. Aunque no tenía hijos, su legado permanece en sus trabajos escénicos y en el cariño de su círculo cercano, especialmente de Verastegui, con quien compartió proyectos laborales y personales.