Muere el actor César Hurtado; destacan su trayectoria en cine, teatro y televisión

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La agencia Elevate confirmó la muerte del histrión veracruzano, reconocido por su trabajo en televisión y teatro. Su pareja, la actriz Aketzaly Verastegui, le dedicó emotivas palabras mientras se desconocen las causas del deceso.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/09/2026 11:00 AM.
En Espectáculos y editada el 24/09/2026 11:07 AM.