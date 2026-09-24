Pati Chapoy responde a Aleks Syntek: "Se está equivocando tremendamente" y niega destruir su familia

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La periodista de espectáculos aseguró que la información difundida en su programa se basa en declaraciones públicas del propio cantante. El equipo de Ventaneando respaldó a Chapoy y reveló que Syntek canceló una entrevista previa sobre acusaciones pasadas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/09/2026 01:58 PM.
En Espectáculos y editada el 24/09/2026 02:00 PM.