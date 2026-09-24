Pati Chapoy responde a Aleks Syntek: "Se está equivocando tremendamente" y niega destruir su familia

Pati Chapoy salió al paso de las fuertes acusaciones vertidas por el cantante Aleks Syntek, quien afirmó que la conductora y sus colegas de Ventaneando han destruido su familia mediante especulaciones y chismes. En su defensa, Chapoy negó rotundamente haber cometido algún acto en contra del intérprete o sus seres queridos, asegurando que toda la información manejada en el programa se deriva exclusivamente de declaraciones que el propio Syntek ha hecho en diversos medios y plataformas digitales.La periodista consideró que el artista "se está equivocando tremendamente" con su postura, ya que es él mismo quien genera la conversación mediática al hablar públicamente sobre sus conflictos personales. Respecto a la advertencia de Syntek de no regresar a México si continúan las "noticias falsas", Chapoy respondió con indiferencia: "Pues seguramente no va a regresar a México, no sé".El equipo de Ventaneando, integrado por Ximena Pérez 'La Choco', Linet Puente y Ricardo Manjarrez, respaldó incondicionalmente a su directora. Manjarrez explicó que los reportajes sobre la vida personal del cantante surgieron como consecuencia de escándalos previos que marcaron un parteaguas en su carrera. 'La Choco' reveló un dato clave: en aquel entonces, el programa buscó entrevistar a Syntek para abordar las acusaciones que pesaban en su contra; aunque el cantante aceptó inicialmente, canceló la cita en el último momento. Además, el equipo defendió a Paola Rojas y Hugo Sánchez, también mencionados negativamente por el músico en sus redes.La polémica se intensificó tras una transmisión en vivo realizada por Syntek, donde hizo declaraciones que han sido ampliamente viralizadas. En uno de los clips más comentados, el cantante afirmó: "Sí, sí estoy desequilibrado mental, estoy loco", comparándose con figuras como Salvador Dalí, Jesucristo y la Virgen de Guadalupe. Estas palabras han alimentado aún más el debate público sobre su estado emocional y su relación con los medios de comunicación.