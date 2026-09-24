Streamer china Wang Ran es secuestrada en Tailandia; su familia teme que haya sido vendida a un cent

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La joven de 24 años desapareció tras viajar a Bangkok por una supuesta oferta laboral. Sus captores exigen 90,000 dólares y amenazan con venderla si no se paga el rescate. El caso reaviva la alerta sobre las redes de trata que operan en la frontera entre Tailandia y Myanmar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/09/2026 09:08 AM.
En Espectáculos y editada el 24/09/2026 09:11 AM.