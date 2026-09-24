Streamer china Wang Ran es secuestrada en Tailandia; su familia teme que haya sido vendida a un cent

Wang Ran, una streamer de ventas en vivo de 24 años originaria de Harbin y residente en Nanjing, China, permanece retenida contra su voluntad después de viajar a Tailandia el 12 de septiembre. Según reportes de medios chinos como The Beijing News y South China Morning Post (SCMP), la joven fue engañada bajo la promesa de una oportunidad laboral organizada por un conocido contactado a través de internet.La situación se tornó crítica horas después de su llegada a Bangkok, cuando Wang dejó de responder mensajes. Aunque una amiga recibió un video donde se la veía cenando con al menos seis personas, al día siguiente sus padres lograron establecer una videollamada con ella. En la llamada, Wang apareció desorientada en una habitación con mobiliario escaso y ventanas cubiertas con plástico negro, desde donde pidió a su familia que reunieran 600,000 yuanes (aproximadamente 90,000 dólares) para su liberación.La tensión aumentó el 17 de septiembre cuando los secuestradores enviaron un ultimátum: si no recibían el pago antes del 20 de septiembre, cortarían la comunicación y trasladarían a Wang a "otras personas y lugares", o la venderían a un club. Tras vencer el plazo sin confirmación de pago, el padre de la víctima recibió una llamada de un hombre que aseguraba estar junto a su hija, exigiendo el dinero bajo amenaza de daño físico. La familia presentó la denuncia formal ante la policía de Nanjing el 21 de septiembre, donde agentes de la unidad antifraude han iniciado la investigación.Las autoridades y la familia sospechan que Wang pudo haber sido trasladada a un centro de estafas en Myanmar (Birmania), una región fronteriza conocida por complejos criminales donde miles de personas son retenidas bajo coacción para realizar fraudes en línea. Este caso se suma a una serie de incidentes recientes que han generado alarma en China. En enero de 2025, el actor Wang Xing fue secuestrado en circunstancias similares y rescatado días después en Myawaddy, Myanmar. Más recientemente, en agosto de 2026, otra ciudadana china, Qi Meng, desapareció en Tailandia tras aceptar un traslado en automóvil ofrecido por un desconocido.Organizaciones como la Civil Society Network for Victim Assistance in Human Trafficking estiman que alrededor de 6,000 personas de 21 países, incluyendo cerca de 3,900 ciudadanos chinos, permanecen cautivas en estos centros de estafa en la zona fronteriza. La embajada china en Tailandia ha confirmado que está asistiendo a las familias de las víctimas y coordinando con las autoridades locales, mientras la preocupación por estas redes de trata continúa creciendo en la región.