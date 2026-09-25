Adrián Marcelo confirma su divorcio de Karina Puente y admite estar "muy dañado" emocionalmente

...

El conductor regiomontano reveló que su matrimonio terminó legalmente hace dos meses tras un año de separación física. Atribuyó la ruptura a la falta de atención a las secuelas emocionales de su participación en el reality y al orgullo de ambas partes, descartando por ahora nuevas relaciones sentimentales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/09/2026 08:28 AM.
En Espectáculos y editada el 25/09/2026 08:29 AM.