Adrián Marcelo confirma su divorcio de Karina Puente y admite estar "muy dañado" emocionalmente

El conductor y creador de contenido Adrián Marcelo confirmó que se encuentra legalmente divorciado de Karina Puente desde hace dos meses. En una entrevista con la periodista Shanik Berman, el presentador detalló que la separación física ocurrió hace un año, cuando fue desalojado de su hogar debido a una actitud distante y a la ruptura de la comunicación entre ambos.Adrián Marcelo reconoció su responsabilidad en el deterioro de la relación, explicando que, tras su participación en La Casa de los Famosos México, optó por "invisibilizar" el dolor y las heridas emocionales que el programa había generado, en lugar de atenderlas junto a su pareja. Esta negligencia emocional derivó en una "guerra fría" prolongada, donde la soberbia y el orgullo de ambos impidieron cualquier intento de negociación o reconciliación. "Uno de los factores determinantes para que hoy no estemos juntos fue el orgullo de ambos", señaló el exintegrante del reality.A pesar de haber estado casado durante tres años (tras siete de noviazgo), Adrián aseguró que actualmente no tiene interés en iniciar una nueva relación sentimental. "Ahorita sí estoy muy dañado", confesó, atribuyendo su soltería al desgaste psicológico provocado por el quiebre matrimonial. Por el momento, sus prioridades se centran en viajar, acumular experiencias individuales y desarrollar proyectos profesionales independientes, descartando la maternidad o la vida conyugal a corto plazo.Sorprendentemente, el conductor expresó que aún guarda afecto por Karina Puente y visualiza la posibilidad de reencontrarse con ella en el futuro. "Yo espero culminar mi vida un día con ella", afirmó, aunque aclaró que por ahora no existe ningún tipo de contacto o conversación entre ellos. Mientras Adrián ha sido abierto sobre los detalles del proceso, Karina Puente ha mantenido reserva absoluta, evitando emitir pronunciamientos públicos sobre el divorcio ni sobre las declaraciones de su exesposo.