Aldo Rendón descarta cáncer pero confirma tratamiento por problemas hepáticos y gota

Aldo Rendón ofreció una actualización sobre su estado de salud después de abandonar La Casa de los Famosos México (LCDLFM) debido a fuertes malestares físicos. A través de sus redes sociales, el stylist e influencer agradeció el apoyo de sus seguidores y reveló que, aunque los diagnósticos iniciales contemplaban escenarios graves, los estudios recientes arrojaron resultados alentadores al descartar la presencia de cáncer u otras patologías críticas.Sin embargo, Rendón confirmó que su salud no está exenta de problemas. Los médicos detectaron alteraciones relacionadas con dos padecimientos crónicos que ha enfrentado desde hace tiempo: