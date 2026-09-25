Aldo Rendón descarta cáncer pero confirma tratamiento por problemas hepáticos y gota

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El creador de contenido aclaró que los estudios descartaron enfermedades graves como el cáncer, pero confirmó que deberá seguir un tratamiento médico para atender padecimientos derivados del alcohol y la acumulación de ácido úrico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/09/2026 09:47 AM.
En Espectáculos y editada el 25/09/2026 09:54 AM.