Alex Fernández revela que sufrió influenza y salmonela; canceló concierto en Culiacán

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El cantante explicó que su estado se deterioró progresivamente durante un viaje a Estados Unidos, donde contrajo ambas infecciones. Su hija también fue diagnosticada con salmonela, pero ya se encuentra recuperada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/09/2026 11:18 AM.
En Espectáculos y editada el 25/09/2026 11:26 AM.