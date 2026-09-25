Alex Fernández revela que sufrió influenza y salmonela; canceló concierto en Culiacán

Tras varios días de incertidumbre y preocupación entre sus seguidores, Alex Fernández reapareció públicamente para detallar el cuadro clínico que lo llevó a ser hospitalizado de urgencia y a cancelar su participación en los festejos del Grito de Independencia en Culiacán, Sinaloa, el pasado 15 de septiembre. El intérprete confirmó que sufrió una combinación de influenza y salmonela, agravada por complicaciones pulmonares y gastrointestinales.El cantante explicó que los síntomas comenzaron antes de llegar a Las Vegas, donde tenía compromisos profesionales, pero su condición empeoró como una "bola de nieve". "Me fui como que empeorando bastante conforme pasó el tiempo, y ya para cuando estaba en Estados Unidos me empecé a sentir muy mal", relató. Debido a la gravedad de su estado, el vuelo privado en el que viajaba tuvo que ser desviado a Guadalajara para recibir atención médica especializada, donde permaneció bajo pronóstico reservado hasta estabilizarse.Sobre el origen de las infecciones, Alex señaló que no puede determinarlo con certeza, pero ofreció algunas pistas. Respecto a la influenza, mencionó que hubo un brote en la escuela de sus hijas, por lo que es probable que ahí haya contraído el virus. En cuanto a la salmonela, reveló que una de sus pequeñas también fue diagnosticada con la misma bacteria y requirió hospitalización. "Fue un sustote que nos sacamos, pero bendito Dios, ya está muy bien", comentó el hijo de Alejandro Fernández, confirmando que su hija ya se encuentra recuperada.Con esta aclaración, Alex Fernández pone fin a las especulaciones sobre su salud y agradece el apoyo recibido durante su convalecencia, mientras retoma gradualmente sus actividades artísticas tras superar este episodio crítico que involucró tanto su sistema respiratorio como el digestivo.