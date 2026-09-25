Banda El Recodo toca 'El Corrido de Mazatlán' en el Támesis tras ser interrumpida por la policía en

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La agrupación sinaloense intentó realizar su tradicional presentación gratuita frente al emblemático puente, pero fue detenida por falta de permisos. Al día siguiente, cumplieron su objetivo interpretando la pieza desde una embarcación con el Big Ben de fondo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/09/2026 09:11 AM.
En Espectáculos y editada el 25/09/2026 09:17 AM.