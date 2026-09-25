Banda El Recodo toca 'El Corrido de Mazatlán' en el Támesis tras ser interrumpida por la policía en

Poncho Lizárraga, líder de la Banda El Recodo, reveló los detalles detrás de la interrupción policial que sufrió la agrupación en Londres durante su reciente gira europea. En entrevista con De Primera Mano de Imagen Televisión, el músico explicó que la banda intentó tocar gratis su éxito El Corrido de Mazatlán frente al Tower Bridge, siguiendo una tradición que mantienen de interpretar piezas en espacios públicos cuando viajan al extranjero.Sin embargo, la "fiesta" se vio truncada rápidamente. Agentes de la policía británica se acercaron a los músicos para indicarles que no podían presentarse en la vía pública sin la autorización correspondiente. “Hubo un pequeño detallito con la ley de allá de Londres... para pronto llegó la ley y nos dijeron que no podíamos hacer fiesta”, narró Lizárraga, aclarando que el motivo fue la falta de permiso y no necesariamente el volumen del sonido, como se había especulado. La banda atendió la indicación sin confrontaciones y se retiró del lugar.Lejos de darse por vencidos, los integrantes decidieron cumplir su tradición al día siguiente. Subieron a una embarcación que navegó por el río Támesis y lograron interpretar El Corrido de Mazatlán sin interrupciones, teniendo como escenario de fondo al icónico Big Ben. El registro de este momento fue compartido posteriormente en las redes sociales de la agrupación, cumpliendo así con su deseo de compartir la música mexicana en uno de los destinos más reconocidos del mundo.Este incidente se suma a otras controversias recientes de la gira internacional de la banda. En agosto, durante un concierto en Bogotá, Colombia, Lizárraga denunció que los organizadores movieron el escenario giratorio antes de que terminaran su presentación, impidiéndoles despedirse adecuadamente del público. Situaciones similares se habían reportado previamente en Japón. A pesar de estos contratiempos logísticos y legales, la Banda El Recodo continúa su tour por Europa, que incluye fechas en Italia, Irlanda, España, Países Bajos, Alemania y cerrará en Suiza.