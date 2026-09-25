La Bebeshita confiesa su "crush" por Kevyn Bicolor en La Granja VIP 2026; Niurka duda de la veracida

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La influencer reveló sus sentimientos hacia el comediante durante una charla con Kunno y Mónica Noguera. Aunque Manelyk actuó como cupido, la situación se complicó con escenas de celos y las dudas de Niurka sobre si es una estrategia o un enamoramiento real.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/09/2026 03:48 PM.
En Espectáculos y editada el 25/09/2026 03:52 PM.