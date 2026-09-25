La Bebeshita confiesa su "crush" por Kevyn Bicolor en La Granja VIP 2026; Niurka duda de la veracida

La dinámica en La Granja VIP 2026 ha dado un giro romántico tras la confesión de Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, quien admitió sentir un "crush" por el comediante Kevyn Contreras, alias "Bicolor". La revelación ocurrió durante una conversación íntima con sus compañeros Kunno y Mónica Noguera, donde la influencer explicó que, aunque inicialmente le parecía guapo Pascal Nadaud, su interés cambió hacia Kevyn debido a su personalidad y la buena convivencia que han mantenido dentro del reality.La noticia no tardó en activar a los demás participantes. Manelyk González asumió el papel de cupido y habló directamente con Kevyn para asegurarle que La Bebeshita hablaba en serio y no bromeaba, recomendándole que le diera una oportunidad. Sin embargo, el comediante optó por mantenerse reservado respecto a sus propios sentimientos, tomando la situación con humor y sin confirmar si corresponde al afecto de la influencer.A pesar de la cautela de Kevyn, la química entre ambos ha generado momentos tensos y coquetos. En una ocasión, mientras La Bebeshita trabajaba en el área de las vacas, Kevyn le reclamó en tono de broma que ella repartía su atención entre varios hombres de la casa, una actitud que muchos interpretaron como una muestra de celos. La tensión escaló cuando, en otro momento cerca del corral, La Bebeshita llegó a pedirle un beso directamente, dejando a Kevyn sorprendido.No obstante, no todos en la granja creen en la autenticidad de este romance. Niurka Marcos expresó su escepticismo tras una conversación privada con La Bebeshita. La veterana del espectáculo señaló que percibe "mucha incongruencia" en el comportamiento de la influencer, sugiriendo que sus intenciones podrían estar más motivadas por una estrategia de juego para permanecer en el reality que por un enamoramiento genuino. Esta duda añade una capa de intriga a la posible relación, dejando a la audiencia preguntándose si se trata de amor real o de una jugada maestra dentro de la competencia.