Ben Affleck revela que sus hijos se burlan de su "experiencia" en relaciones amorosas

Ben Affleck ha descubierto que ser padre de adolescentes y adultos jóvenes implica rendir cuentas por su propio y extenso historial amoroso. Durante una reciente aparición en Jimmy Kimmel Live!, el actor compartió entre risas cómo la dinámica con sus tres hijos —Violet (20), Fin (17) y Samuel (14), fruto de su matrimonio con Jennifer Garner— ha cambiado drásticamente. Ya no es el "papá cool" que imaginaba; ahora, cuando intenta dar consejos sobre relaciones, se encuentra con miradas cómplices y bromas directas.Affleck relató un episodio ocurrido durante una cena familiar, donde intentó aportar "lecciones" aprendidas tras años de experiencias personales. Sin embargo, su hijo Fin interrumpió inmediatamente preguntando: "¿Oh, como si fueras un experto en relaciones?". La ocurrencia provocó la risa del actor, quien reconoció que sus hijos lo ven ahora como una "caricatura" dentro de sus propias historias familiares, dada la amplia cobertura mediática de sus vínculos sentimentales.El contexto no es menor: Affleck estuvo casado con Jennifer Garner de 2005 a 2018, y posteriormente reavivó su romance con Jennifer Lopez, con quien contrajo matrimonio en 2022 y se divorció en 2025. Este bagaje público proporciona a sus hijos suficiente material para devolverle cualquier consejo con ironía.Otra anécdota destacada ocurrió en una librería, donde Fin encontró un libro titulado "I'm Sorry for Everything" (Lo siento por todo). Al verlo, el adolescente le dijo a su padre que ese parecía el título perfecto para su autobiografía. Lejos de molestarse, Affleck aseguró sentirse orgulloso del sentido del humor de sus hijos y de la confianza que tienen para cuestionarlo abiertamente. Estas interacciones reflejan una relación familiar sana, donde el humor sirve para navegar la complejidad de tener una vida personal expuesta al escrutinio público desde la infancia.