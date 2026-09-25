Ben Affleck revela que sus hijos se burlan de su "experiencia" en relaciones amorosas

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El actor confesó que sus tres hijos ya no toman sus consejos sentimentales en serio y utilizan su historial público para hacerle bromas. Destacó anécdotas donde lo cuestionan como "experto" y comparan su vida con títulos de libros autobiográficos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/09/2026 02:35 PM.
En Espectáculos y editada el 25/09/2026 02:40 PM.