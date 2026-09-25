El cantante Víctor Valverde resulta herido de bala en ataque armado en Culiacán

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El intérprete de "El Mayor de los Ranas" fue lesionado en el hombro durante un tiroteo en un restaurante de comida china que dejó un fallecido y seis heridos más. El incidente ocurre en medio del auge de su carrera y la polémica por la temática de sus canciones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/09/2026 08:35 AM.
En Espectáculos y editada el 25/09/2026 08:51 AM.