El cantante Víctor Valverde resulta herido de bala en ataque armado en Culiacán

El cantante y compositor sinaloense Víctor Valverde resultó herido la noche del jueves 24 de septiembre durante un ataque armado registrado en el restaurante de comida china aiPak, ubicado en el sector Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa. El incidente ocurrió cerca de las 20:00 horas, cuando un grupo de sujetos ingresó al establecimiento y abrió fuego contra los comensales para posteriormente huir a bordo de dos vehículos.Además de Valverde, quien sufrió una herida de bala en el hombro izquierdo, otras seis personas resultaron lesionadas: Ángel “N”, Édgar Jair “N”, Israel “N”, Jair Eliseo “N”, María “N” y Rubén “N”, con edades comprendidas entre los 20 y 32 años. Todos fueron trasladados a diversos hospitales de la ciudad. Lamentablemente, el ataque también cobró la vida de una persona más que se encontraba en el lugar.Víctor Valverde, originario de El Dorado y criado en Culiacán, ha ganado notoriedad en la nueva generación de la música regional mexicana, especialmente en el subgénero de los corridos bélicos. Su ascenso comenzó alrededor de 2021, tras trabajar como albañil y recolector de basura, apostando por su talento autodidacta en la guitarra. Su nombre saltó a la fama nacional e internacional gracias al éxito "El Mayor de los Ranas" (2024), tema compuesto junto a JR Torres que alcanzó las listas de Billboard y generó especulaciones sobre su vinculación con personajes del crimen organizado debido a su letra explícita sobre jerarquías, lealtad y enfrentamientos.Horas antes del ataque, Valverde había estado activo en redes sociales promocionando su más reciente sencillo, "Algobierno", lanzado el 10 de septiembre en colaboración con Beto Vega. En su última historia de Instagram, aparecía interpretando un fragmento de la canción desde su hogar, sin imaginar que pocas horas después sería víctima de la violencia que a menudo retrata en sus composiciones.Este hecho pone nuevamente en el foco la exposición y los riesgos que enfrentan los artistas de este género musical en zonas de alta conflictividad como Sinaloa. Mientras las autoridades investigan la motivación del ataque y la identidad de los agresores, la comunidad artística y sus seguidores han expresado su solidaridad con el cantante y las demás víctimas de esta tragedia.