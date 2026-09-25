Fallece Iván Fernández, músico de Vuelo 505, tras luchar contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica

El mundo de la música en México está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Iván Fernández, músico e integrante de la agrupación de rock Vuelo 505. La noticia fue dada a conocer la mañana de este 25 de septiembre a través de las redes sociales oficiales de la banda, donde se informó que el artista perdió la vida después de padecer Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).En su mensaje de despedida, sus compañeros describieron a Fernández como "una gran persona con valores" y aseguraron que será extrañado profundamente por todos quienes tuvieron la oportunidad de convivir con él. La consternación se extendió rápidamente entre los seguidores de la banda y otros artistas, quienes comenzaron a compartir homenajes y mensajes de condolencia.Entre las muestras de apoyo destacó la del compositor Ander Shinova, quien dedicó emotivas palabras a través de Facebook: "¡Iván! Has sido y serás un gran ejemplo de vida, fortaleza, empatía y humanidad". Estas declaraciones reflejan el impacto positivo que Fernández dejó no solo como músico, sino como ser humano enfrentando una enfermedad compleja.La ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal, según lo define el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. La lucha de Iván Fernández contra este padecimiento ha dejado una huella de resiliencia en su entorno artístico y personal, recordándolo ahora por su valentía y su legado musical junto a Vuelo 505.