Fallece Iván Fernández, músico de Vuelo 505, tras luchar contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica

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El integrante de la agrupación de rock murió la mañana del 25 de septiembre. Sus compañeros y colegas destacaron su fortaleza, empatía y humanidad frente a la enfermedad neurodegenerativa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/09/2026 09:57 AM.
En Espectáculos y editada el 25/09/2026 10:06 AM.