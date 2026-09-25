Francisco 'El Gallo' Elizalde recibe distinción honorífica de la ONU en Nueva York

El cantautor mexicano Francisco 'El Gallo' Elizalde fue galardonado con la Distinción Honorífica por Excelencia, Trayectoria Artística e Impacto Social en la Música Mexicana en una ceremonia especial celebrada en una sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. El reconocimiento se otorgó en el marco de las actividades de la Global Conference on Peace, Unity & Sustainable Development.Con este galardón, 'El Gallo' se suma a la selecta lista de artistas distinguidos por la ONU en suelo neoyorquino, consolidando su rol como embajador cultural de la música regional mexicana. El organismo internacional valoró no solo sus más de dos décadas de trayectoria artística, sino también su esfuerzo por preservar y proyectar el género a nivel global, así como su labor social y su capacidad para influir positivamente en las nuevas generaciones.Francisco Elizalde, el menor de la reconocida dinastía musical encabezada por su padre Everardo Elizalde, ha mantenido vivo el legado familiar a través de proyectos que honran sus raíces. Su carrera también está intrínsecamente ligada a la memoria de su hermano, el fallecido Valentín Elizalde, cuyo impacto en el género sigue siendo una referencia fundamental. Al recibir este premio, 'El Gallo' reafirma su compromiso de llevar la identidad musical de México a foros internacionales de alto nivel, combinando el arte con un mensaje de unidad y desarrollo sostenible.