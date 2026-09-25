Francisco 'El Gallo' Elizalde recibe distinción honorífica de la ONU en Nueva York

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El cantautor fue reconocido durante la Global Conference on Peace, Unity & Sustainable Development. La ONU destacó sus más de dos décadas de carrera, su labor en la proyección internacional del género y su influencia positiva en nuevas generaciones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/09/2026 08:29 AM.
En Espectáculos y editada el 25/09/2026 08:31 AM.