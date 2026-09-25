Gema Garoa busca su pase a la final de LCDLFM 2026 con ventaja en la 'Carrera de Patos'

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La actriz obtuvo el mayor número de aciertos en el último Elevador del Destino, lo que le otorga una ventaja de entre 100 y 200 metros en la prueba de salvación. El ganador de esta dinámica se convertirá automáticamente en el cuarto finalista de la temporada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/09/2026 03:59 PM.
En Espectáculos y editada el 25/09/2026 04:05 PM.