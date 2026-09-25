Gema Garoa busca su pase a la final de LCDLFM 2026 con ventaja en la 'Carrera de Patos'

La recta final de La Casa de los Famosos México 2026 vive uno de sus momentos más cruciales este viernes 25 de septiembre. Cinco habitantes nominados —Gema Garoa, Ese Pérez, Brianda Deyanara, Memo Schutz y Ernesto Laguardia— competirán por el último boleto disponible para la gran final, ya que tres lugares ya están asegurados por Mariana, Karina y Yahir.La jornada comienza con una ventaja significativa para Gema Garoa. Tras ganar el último Elevador del Destino al conseguir el mayor número de aciertos en las rondas de preguntas, la actriz obtuvo un beneficio estratégico para la dinámica de salvación conocida como la "Carrera de Patos". Según las reglas publicadas por la producción, Gema iniciará la prueba con una distancia favorable de entre 100 y 200 metros por delante del resto de sus compañeros nominados.Esta ventaja podría ser determinante en una competencia donde el objetivo es salir de la placa de nominación. El ganador de la "Carrera de Patos" obtendrá un pase directo a la semana final, liberándose de depender del voto del público en esta etapa decisiva. Para Gema, Ese, Brianda, Memo y Ernesto, esta prueba no solo representa un reto físico, sino la oportunidad de definir su destino en el reality.La gala, que promete alta tensión y emoción, podrá seguirse a través del Canal 5 y la plataforma de streaming ViX. La incógnita principal de la noche es si Gema logrará capitalizar su ventaja inicial para convertirse en la cuarta finalista, o si alguno de sus competidores podrá remontar la diferencia y arrebatarle el lugar en la gran final.