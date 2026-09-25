Gustavo Ángel Alba confirma que Los Temerarios no tienen planes de gira de despedida

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El vocalista del grupo aclaró que, pese al éxito de su último concierto en diciembre de 2024, él y su hermano no han considerado retomar la agrupación. Mientras tanto, su hija Sara inicia su propia carrera musical inspirada en el legado familiar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/09/2026 03:52 PM.
En Espectáculos y editada el 25/09/2026 03:59 PM.