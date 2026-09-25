Gustavo Ángel Alba confirma que Los Temerarios no tienen planes de gira de despedida

Gustavo Ángel Alba, vocalista y fundador de Los Temerarios, rompió el silencio sobre el futuro de la legendaria agrupación de música romántica. En una entrevista concedida al matutino Hoy, el artista confirmó que, por el momento, ni él ni su hermano Adolfo Ángel Alba tienen pensado continuar con el proyecto musical, consolidando así su separación anunciada en febrero de 2024 tras más de 40 años de trayectoria conjunta.La declaración llega después de que el grupo ofreciera su último concierto el pasado 21 de diciembre de 2024 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, cerrando con broche de oro una exitosa gira de despedida que reafirmó su estatus como íconos del género. Gustavo Ángel expresó que esta etapa le dejó "mucho amor y aprendizaje" que atesorará por el resto de su vida, sin mostrar intenciones de regresar a los escenarios bajo el nombre de Los Temerarios.El anuncio coincide con el inicio de una nueva etapa para la familia Alba. La hija de Gustavo, Sara Ángel, ha debutado como cantante de regional mexicano, expresando su emoción por seguir los pasos de su padre y convertirse en una representante destacada del género. Este relevo generacional mantiene viva la presencia de la dinastía Alba en la industria musical, aunque ahora desde proyectos individuales.Legado cinematográfico y musicalMás allá de sus éxitos discográficos como Tu Última Canción, Ven Porque Te Necesito y Mi Vida Eres Tú, Los Temerarios dejaron huella en el cine mexicano: