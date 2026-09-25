Jane Doe se retracta de acusaciones contra Jay-Z: "Nunca lo conocí ni me agredió"

El caso legal que mantenía en jaque a Jay-Z por presuntas agresiones sexuales dio un vuelco definitivo este jueves. La mujer identificada como Jane Doe, quien acusaba al músico de haberla violado cuando ella tenía 13 años, presentó una nueva declaración ante un tribunal federal en Nueva York en la que se retracta completamente de sus acusaciones.En el documento de 12 páginas, la demandante afirmó categóricamente que sus señalamientos contra Shawn Carter (nombre real del artista) eran falsos. “Shawn ‘Jay-Z’ Carter nunca me violó. Nunca lo he conocido ni he hablado con él”, escribió en la declaración, según reportó CBS News. Además, reconoció que no hubo ninguna conducta inapropiada por parte del rapero y admitió que sus acusaciones causaron un daño irreparable a Jay-Z y su familia. Para reforzar su credibilidad, la mujer aseguró que no recibió ni le fue prometida compensación económica alguna a cambio de esta retractación.Este desarrollo pone fin a una saga legal que comenzó en 2024, cuando Jay-Z fue incorporado a una demanda inicialmente dirigida contra Sean “Diddy” Combs. Ambas figuras eran acusadas de agredir sexualmente a la joven tras los MTV Video Music Awards del año 2000. Jay-Z negó las acusaciones desde el primer momento.La credibilidad del caso se había visto erosionada previamente por varias inconsistencias: