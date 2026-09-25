Jane Doe se retracta de acusaciones contra Jay-Z: "Nunca lo conocí ni me agredió"

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La mujer que acusó al rapero de violarla en el año 2000 presentó una declaración jurada afirmando que sus señalamientos eran falsos. Este giro ocurre tras meses de inconsistencias en su relato y la desestimación previa de la demanda.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/09/2026 02:08 PM.
En Espectáculos y editada el 25/09/2026 02:15 PM.