Jo Wood asegura que los Rolling Stones no volverán a girar por la resistencia de Keith Richards

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La exesposa del guitarrista Ronnie Wood declaró que el baterista se niega al desgaste físico de las giras. Como alternativa, sugirió un espectáculo con avatares digitales similar al de ABBA, mientras Mick Jagger mantiene su deseo de salir a escena.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/09/2026 02:15 PM.
En Espectáculos y editada el 25/09/2026 02:20 PM.