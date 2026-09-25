Jo Wood asegura que los Rolling Stones no volverán a girar por la resistencia de Keith Richards

Jo Wood, exesposa del guitarrista Ronnie Wood, aseguró que es poco probable que los Rolling Stones vuelvan a embarcarse en una gira tradicional debido a la negativa de Keith Richards a someterse a la exigencia física que implican los viajes y conciertos constantes. En declaraciones exclusivas al diario The Sun, la modelo de 71 años afirmó: "No puedo imaginarlo ahora. Sé que Keith realmente no quiere hacer una gira, así que tendrían que presionarlo mucho para que acepte".Wood destacó que la continuidad de la banda depende exclusivamente de la sociedad creativa entre Mick Jagger (83 años) y Richards (82 años), conocidos como los "Glimmer Twins". "Sin uno u otro, no hay Stones", explicó, recordando que ambos componen bajo ese seudónimo. Esta declaración llega en medio del éxito de "Foreign Tongues", el vigésimo quinto álbum de estudio de la banda, lanzado el pasado 10 de julio.Ante la imposibilidad de una gira convencional —cuyos planes para Reino Unido y Europa ya fueron cancelados este año por decisión de Richards—, Jo Wood propuso una alternativa innovadora: seguir el modelo de ABBA Voyage. Sugirió que la banda utilice avatares digitales de sus versiones más jóvenes, una experiencia que ella misma calificó de "fantástica" tras asistir al show en Londres. "Era como si estuvieran en el escenario... Sé que Mick es muy innovador. Él aceptaría eso", añadió.La postura de los miembros de la banda refleja esta división: